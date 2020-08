Presidente local del Colegio Médico, Gonzalo Sáez Torres: “Lo que debe mandar ahora no son las polémicas de Palacio, sino que enfocarnos en la emergencia sanitaria”

El directivo gremial planteó que hay algunas ventajas respecto de la circulación del virus en abril pasado, donde en estos momentos el promedio de edad de los contagiados es más bajo, y eso ha significado menor tasas de hospitalizaciones.

El presidente del Colegio Médico de Magallanes, Gonzalo Sáez Torres reconoció no tener mayor comentario que hacer respecto de la renuncia que presentó ayer a su cargo, la seremi de Salud, Mariela Rojas, molesta con las palabras que emitió el ministro de la cartera, Enrique Paris, en el informe de la situación del Covid-19 en nuestro país. Informe en que Magallanes superó, por primera vez, el centenar de casos diarios, llegando a 115 contagiados por el virus.

Es por eso que para Sáez, “lo que a nosotros nos interesa es que la persona que tome el testimonio, y se haga cargo de la seremía, tenga la capacidad de liberar a un grupo que está trabajando desde hace mucho tiempo, con mucha sobrecarga y nuestro propósito es colaborar para que se logren dos objetivos fundamentales: uno, aumentar la trazabilidad en la región, y segundo, lograr que haya una adecuada fiscalización de la cuarentena para disminuir la movilidad al máximo. Ambos objetivos son prioritarios, porque lo que debe mandar ahora no son las polémicas de Palacio, sino que enfocarnos en la emergencia sanitaria que tenemos con la reactivación de los casos que nos lleva a tener la tasa más alta de contagios en el país”, manifestó el presidente regional del Colegio Médico.

Respecto de la situación que vive la región, hay algunas similitudes con el periodo de abril-mayo, pero también aspectos diferentes. Según Gonzalo Sáez, “en términos del número de contagios y de la circulación viral, es mucho mayor a lo que tuvimos en abril. Pero tenemos algunas ventajas: uno, que el promedio de edad de los contagiados es más bajo, y eso ha significado menor tasas de hospitalizaciones en comparación a abril, pero con este aumento que tenemos, vamos a tener una mayor presión sobre el sistema de paciente crítico, que no sabemos qué tan grande puede ser. Y camas de paciente crítico no tenemos muchas, menos que en abril. El número es el mismo, pero ahora tenemos muchas más camas ocupadas por pacientes no Covid, entonces el cupo es menor para los pacientes con Covid”, concluyó el médico.