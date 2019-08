Presidente nacional del Colegio de Profesores llegó para reunirse con descabezada directiva comunal

Tras informar a la directiva comunal de Punta Arenas de la intervención de la que fue objeto, a raíz de una auditoría del periodo 2018, el presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, llegó a Punta Arenas, acompañado del protesorero, Eduardo González y la directora nacional, Magdalena Reyes. El objetivo fue reunirse con la suspendida directiva, encabezada por Enrique Velásquez, y explicar el proceso que los involucra.

En principio, estas intervenciones se dan de forma interna, pero tras darla a conocer a través de una conferencia de prensa, la directiva nacional decidió aclarar alguna de las críticas que se formularon.

“Lo que hay es una decisión de intervención que toma el directorio nacional, que es un mecanismo que está en nuestros estatutos, artículo 35 acápite 23. Creo que no hay que sobrerreaccionar respecto de esto, cuando se detectan situaciones de anomalías, desorden, nosotros, con el objetivo de ordenar, regularizar, está la facultad de intervención. En ella, además se hace profundización de los antecedentes y ahí es posible determinar si sólo hay de-sorden, o algo más grave, por lo tanto, esto está recién en una etapa de primer paso, que es la intervención. Ojalá, nosotros esperamos que se encuentren situaciones de desorden y no dolo, pero a estas alturas ni podemos confirmar ni desmentir qué tan grave es el asunto”, enfatizó Aguilar, que en esta reunión entregaron el informe que reclamaba la directiva intervenida.

“Ellos se quejaban que habían venido los funcionarios y no habían tenido un mayor contacto con ellos, pero así son las auditorías: ellos vienen, hacen el estudio, informan al que encargó la auditoría, en este caso al directorio nacional, y a partir de ese informe se toman decisiones, que en este caso, aunque la palabra suene fuerte, lo que hace es profundizar el estudio, de acuerdo a lo primero que se encontró y tiene como objetivo fundamental, regularizar lo que se encontró anómalo. Ha pasado en otras regiones y filiales en que hemos intervenido, no es primera vez que se hace, se han encontrado situaciones más graves, se ha llevado a denuncias judiciales, y en otros casos no, con ordenamiento ha bastado y luego que se hace, se les devuelve a los dirigentes el pleno funcionamiento, por lo tanto, no hay que sobrerreaccionar sobre esta etapa primaria”, recalcó Aguilar, sobre este proceso de auditorías nacionales, que formaba parte del programa de trabajo que presentó cuando fue elegido.

Respecto de qué sucederá con la representatividad que tendrán los docentes, ante esta suspensión de la directiva comunal, el protesorero Eduardo González, sostuvo que “el mecanismo que definió el directorio nacional es que quien asume la representación gremial de la comuna, será el directorio regional, ante cualquier situación, hay dirigentes que son interlocutores válidos, legitimados y respaldados por la directiva nacional, entonces no entramos en un proceso de acefalía y de no representatividad de los colegas de la comuna”.

Ante las críticas formuladas por la directiva intervenida, Mario Aguilar defendió el procedimiento y la prudencia con la que actuaron: “Si no hubieran sido ellos los que salen en conferencia de prensa, efectivamente lo estaríamos tratando internamente, pero son ellos los que salieron anunciando, una reacción, quizás los sorprendió o son dirigentes con tanta experiencia, pero como procede toda intervención, una vez que se decide en el directorio, se informa primero por escrito y luego una delegación del directorio nacional hace entrega de la información oficial, que es lo que estamos haciendo”. De hecho, esta auditoría se realizó además a la directiva regional, a la provincial de Ultima Esperanza y a la comunal de Punta Arenas.

El 27 de noviembre habrá elecciones en el Magisterio, donde se renovarán las directivas. En ese sentido, “los dirigentes intervenidos pueden presentarse de candidatos incluso, no tienen impedimento. La intervención en el fondo es una suerte de congelación mientras se hace la investigación, eventualmente, no es el caso, esperamos, si hay situaciones graves en esa investigación puede haber situaciones de sanciones”.

Ante ello, puso el caso de otras comunas. “Algunas auditorías no ameritaron intervención y otras en que después se descubrieron situaciones más graves, como en el regional Atacama, que se intervino, se descubrieron situaciones más graves, se prolongó la intervención y se hicieron presentaciones, incluso, de querellas”.

Resultados post paro

Aguilar estuvo a la cabeza del paro que se prolongó por cincuenta días, entre junio y julio, movimiento que valora por los logros alcanzados y que fueron reafirmados por la asamblea nacional que se efectuó hace unos días. En esa línea, el presidente del Colegio de Profesores indica que hubo triunfos intangibles, “que tienen que ver con cómo nos instalamos ante la ciudadanía, la validación del profesorado como un interlocutor creíble, el haber puesto la educación como tema de discusión en el centro del debate. El haber obligado a un gobierno arrogante, que al principio tenía un trato absolutamente despectivo y que finalmente tuvo que sentarse, conversar, comerse sus palabras; que haya tenido que intervenir el mismo Presidente, es una muestra de que logramos poner nuestras demandas y la educación en el centro del debate, y creo que salimos fortalecidos y validados como gremio por la ciudadanía, que nunca dejó de apoyarnos, bajo el 70% en las distintas encuestas que se hicieron, a pesar de que el paro se prolongaba y nos hacían campañas en contra”.

Y en términos concretos, Aguilar destacó “las respuestas que nos tuvo que dar el ministerio finalmente, donde en 11 puntos que teníamos planteados en el petitorio tuvimos respuesta en 9 de ellos, algunas muy concretas y valiosas como la titularidad de las horas de extensión, fin a la doble evaluación docente, incorporarnos a un consejo asesor de la educación pública, que nos va a permitir estar encima del proceso de traspaso de municipios a servicios locales. Punta Arenas viene en 2021, aquí hay muchas deudas en el comunal, que nosotros tenemos que ver que sean saldadas antes de hacer el traspaso; y la comisión de la Deuda Historica, que por primera vez va a tener parlamentarios y un representante de la Dipres”, concluyó Aguilar.