Presidente nacional del Partido Radical: “Vamos por el apruebo y una convención constitucional 100% electa”

En un año cargado de eventos electorales, Carlos Maldonado Curti llegó hasta La Prensa Austral para explicar su presencia en la capital regional, su trabajo y los objetivos a seguir de la colectividad para los próximos meses.

En una apretada agenda en su visita a Magallanes, el presidente nacional del Partido Radical, Carlos Maldonado Curti, quien fuera ministro de Justicia y subsecretario General de Gobierno durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, visitó La Prensa Austral para aclarar cuál será el camino a seguir del partido en todos los procesos electorales que marcarán este 2020.

“Me he acercado a Punta Arenas para conversar con la dirigencia local del partido y con la ciudadanía en general. Nuestro propósito es tener reuniones con la directiva regional del Partido Radical, además de tener una reunión con la dirigencia de Convergencia Progresista, que es la instancia de coordinación política junto al Partido or la Democracia y el Partido Socialista” comenzó diciendo Carlos Maldonado.

El mandamás del PR añadió que “este es un año histórico, ya que hay un conjunto de eventos electorales, pero especialmente sobre la redacción de una Constitución gestada completamente en democracia y eso es un tema que requiere una participación activa de los partidos políticos y de la ciudadanía para llevar por buen camino este proceso constituyente”.

– ¿Cuál es la mejor manera de abordar este proceso constituyente para el PR?

– “Lo primero que tenemos que conseguir es una amplia participación ciudadana. La legitimidad está dada por la participación de la misma ciudadanía que puso en evidencia los problemas sociales el año pasado, que les puso una urgencia para la solución en materia de pensiones, salud, educación, equidad territorial, libertades, tiene que tomar la conducción del proceso a través del plebiscito de abril y con el órgano constituyente en octubre.

– ¿Qué labor cumplirá el PR en este proceso constituyente?

– “Nosotros tenemos que ser facilitadores de este proceso, explicar sus alcances y hacer una labor de difusión para que exista claridad de las opciones. La derecha, que escribe con la mano y borra con el codo, mayoritariamente se está inclinando por la opción rechazo, ya que Chile Vamos firmó el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, porque así se llamó el acuerdo, y hoy están en contra. Eso deja en evidencia que firmaron el acuerdo porque se sintieron acorralados por una presión social. Firmaron, pero no es su convicción. Ahora la derecha acude a viejas costumbres para llamar a la gente a votar ‘rechazo’, con argumentos como el caos, el temor, la inseguridad, de decir que si la ciudadanía toma el control del proceso es malo para el país y para la economía, etc. Ese es el viejo argumento de la derecha, el fantasma del desorden y el impacto en la economía para convencer a la gente de que no es bueno que se hagan cargo de su futuro. Nosotros creemos todo lo contrario, estamos convencidos de que hay que abrir caminos de participación para tomar el control y dibujar nuestro futuro”.

– ¿El PR va por el “apruebo”?

– “Vamos por el apruebo y una convención constitucional 100% electa. Creemos que es bueno que el órgano sea con personas electas para ese fin y tenemos un acuerdo todos los partidos de oposición firmantes del pacto por la paz de promover esas opciones”.

– ¿Qué opina sobre la elección de gobernadores regionales, se debe aplazar?

– “Como partido nacimos con un evento de regionalización hace más de 150 años. Los fundadores declararon en la Región de Atacama la autonomía de la región en un proceso constituyente, no la independencia, la autonomía, porque estaban cansados del centralismo autoritario de la época. Esa fue la única vez en la historia del país que un intendente fue elegido por votación popular (Pedro León Gallo). Dicho esto, nosotros creemos en la descentralización y la equidad territorial al interior de las regiones. Por lo tanto, somos partidarios de que se realicen las elecciones de gobernadores regionales este año, sin aplazamientos”.

– ¿Cómo afrontará el PR la elección de alcaldes y concejales?

– “A nivel nacional buscamos la unidad en la oposición para los cargos de alcalde y gobernadores. En materia de concejales buscamos tener una mayor representatividad para tener una lista con militantes del PR e independientes que pueda darnos presencia en los gobiernos comunales”.