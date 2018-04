Presidente regional de la Udi: “Aquí tenemos que hacer un mea culpa porque a lo mejor faltó mayor rigurosidad”

El presidente regional de la Unión Demócrata Independiente (Udi), el alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes Mansilla, se refirió ayer a los errores cometidos en el último tiempo respecto al nombramiento de los secretarios regionales ministeriales en la región. Asimismo, acusó “amarres” a través del Sistema de Alta Dirección Pública, por parte del gobierno anterior.

La autoridad comunal indicó que si uno veía los casos desde un punto de vista práctico claramente algo falló en el proceso de revisión de antecedentes. “Hoy día el gran inconveniente se produce porque la Ley de Alta Dirección Pública fue modificada durante el gobierno de Michelle Bachelet, en el año 2016. Ahí se determinó que los cargos de seremis, por ejemplo, debían contar con ocho semestres, a lo menos, en una institución de educación superior, incluso algunos 10 si es que los ministerios estiman que quieren colocar a gente con mayor expertise. Acá se produce un tema legal que no es responsabilidad del actual gobierno”, precisó.

En relación a la situación que vivió el ahora ex seremi del Deporte José Domingo Caldichoury, Paredes dijo: “Creo que habiendo tenido todas las aptitudes necesarias para el cargo José no contaba con los semestres exigidos por ley para mantenerse en él. La verdad es que junto con lamentar que le haya pasado esto a un militante de la Udi, también tenemos que entender que debemos dar cumplimiento legal a las normativas vigentes. Creo que como este elemento no estaba contemplado durante el primer gobierno del Presidente Piñera se falló en los análisis realizados a nivel central y regional. Aquí tenemos que hacer un mea culpa porque a lo mejor faltó mayor rigurosidad. Ahora asumió Odette Callahan y creo que ella estando dentro del servicio tiene todos los conocimientos para desempeñarse de la mejor manera, además cumple con todos los requisitos legales de rigor”, indicó.

El timonel de la Udi planteó que el gobierno anterior hizo varios “amarres políticos” asegurando que esta era una verdad más grande que “un buque”. “Muchos cargos de estricta confianza se hicieron en el alero de la Alta Dirección Pública y lo que es peor varios de ellos se definieron después que la Nueva Mayoría perdiera en las elecciones presidenciales. Cuando ocurrió esto se comenzó a llamar a concurso y se dejó varios puestos amarrados. Creo que ésta fue una lectura errada y la comunidad repudia este hecho”, subrayó.