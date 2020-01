Presidente regional de la Udi: “Van Rysselberghe está por el rechazo, pero hay militantes que quieren modificar la Constitución y dentro de ese grupo estoy yo”

Luego del llamado de la presidenta nacional de la Udi a rechazar el camino hacia una nueva Carta Magna, el timonel regional de la colectividad, en cambio, aclaró que está más “en sintonía con la comunidad”.

“En el Consejo General se acordó seguir el camino del rechazo a una nueva Constitución”. Con estas palabras, el alcalde de Puerto Natales y presidente regional de la Unión Demócrata Independiente, Fernando Paredes Mansilla, ratificaba la postura del partido gremialista a nivel nacional sobre el camino que seguirá la Udi en el próximo plebiscito constituyente.

“Este fue un tema que se trató en el Consejo General Ampliado del partido, que se hizo este viernes, y claramente hay un segmento, principalmente de alcaldes y algunos parlamentarios, que efectivamente están por la opción sí y se entendió que incluso los militantes, que están por el rechazo, tienen varios matices en sus argumentos. Entonces, se determinó en la sesión que, aquellos militantes que están por la opción sí, se les respetaría su opinión entendiendo que este es un partido diverso y no todos podemos pensar lo mismo”, explicó el timonel regional de la Udi.

– ¿Qué camino tomará usted?

– “La presidenta (Jacqueline van Rysselberghe) y su directiva, están por el rechazo, pero hay militantes que quieren modificar la Constitución y dentro de ese grupo estoy yo”.

– Es decir, ¿usted aprueba el camino para una nueva Constitución?

– “Apruebo la modificación, no soy de los que cree que se debería hacer una desde cero, porque genera muchas incertidumbres. Esta es la gran oportunidad para que ya no se use como excusa la Constitución hecha por el gobierno militar, creo que todos los gobiernos siempre culpan de todos los males al gobierno militar, por eso, finalmente, es una oportunidad para dar vuelta la página y que esta sea validada por la ciudadanía. Además, la actual Constitución no beneficia en nada a las regiones extremas, hay una debilidad en la regionalización y por eso me abro a la posibilidad de modificar la Carta Magna, porque me pongo la camiseta de Magallanes”.

– ¿En la franja electoral la Udi llamará a votar por el no? Considerando que Renovación Nacional emitirá propaganda alusiva a las dos opciones…

– “Se respetará la decisión de los votantes, como dije anteriormente. Yo, por lo menos, sigo la línea de Joaquín Lavín, que es sintonizar con la comunidad finalmente”.

– Pasando a otro tema, pero que va de la mano con la regionalización ¿Qué opinión tiene sobre la próxima elección del gobernador regional?

– “En un tema tan importante, donde ya se ha dicho que esta elección va a significar un costo para el Estado de 30 mil millones de pesos, hoy no hay claridad de sus funciones, ni las atribuciones de este futuro gobernador regional. A mí me genera una complicación esta futura elección, porque no sé si le va a solucionar los problemas a la región. Al final, elegiremos a un gobernador que no va a tener poco o nada de presupuesto, no tendrá facultades para tomar decisiones regionales y eso lo encuentro lamentable”.