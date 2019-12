“Primatón Kusanovic 2019” se vivió en el Paine

Inmigrantes croatas se establecieron en Magallanes hace más de un siglo. Una de las familias descendientes correspondió a la formada por los primos Antonio Kusanovic Kusanovic y Antonio Kusanovic Jercic, que junto a algunos de sus hermanos, llegaron desde la isla de Brac a partir de 1903, para radicarse en Punta Arenas. Venían acompañados de una gran ilusión, en busca de mejores oportunidades. Estos primos, conocidos también como “Patas Largas” y “Patas Cortas”, tuvieron una visión empresarial, logrando tras años de trabajo, esfuerzo y perseverancia establecer sus primeros negocios en el ámbito de la ganadería, logrando al pasar del tiempo, un gran desarrollo en este rubro.

Desde que los primos Kusanovic decidieron quedarse en Chile junto a sus familias, son tantos los lazos y nexos formados a través de los años, que un grupo de descendientes decidió organizarse y desarrollar un evento familiar con el fin de reunir a todos los abuelos, tíos y primos de la descendencia. Fue así como se realizó la “Primatón Kusanovic 2019”, un encuentro al que asistieron más de 170 personas, llegando de distintas partes, entre otras desde Nueva Zelanda, Estados Unidos, Argentina y Croacia.

Durante el encuentro, la familia aprovechó la instancia para recordar historias, anécdotas y tradiciones. Para uno de los organizadores del evento, Mauricio Kusanovic Olate, “era un anhelo poder juntarlos a todos y volver a transmitir las historias de cada familia”.

Bajo el mismo contexto, Vesna Goic Kusanovic, asegura que este evento “es lo más maravilloso de mi vida. Me he emocionado muchísimo, sobre todo con los detalles de la organización. Lo que más me impactó fue el recibimiento de los baqueanos con nuestra bandera”.

La cita de tres días se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Las Torres, un lugar que no fue elegido al azar, pues pertenece a una de las ramas de “Patas Cortas”, quienes han seguido emprendiendo e innovando en el rubro familiar.

“Para nosotros tiene una importancia especial como Reserva Cerro Paine hacer el evento en este lugar. Cuando decidimos transformarnos de la ganadería al turismo y del turismo a la conservación, significa precisamente poner en valor nuestra cultura, las raíces, nuestra historia familiar. Es un agradecimiento a todas las generaciones que hay detrás”, remarcó Mauricio Kusanovic.