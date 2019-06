Primo de joven asesinado: “Ojalá que la justicia tenga mano dura”

Consternada se encuentra la familia de Robinson Triviño Gallardo (32), joven que en la tarde del domingo fue apuñalado al menos doce veces por Jeffrey Velasco Herrera en la intersección de las calles Balmaceda con Armando Sanhueza, y producto de aquello perdió la vida a causa de una anemia aguda que las heridas y la pérdida de sangre le ocasionaron.

Hasta la capilla Nuestra Señora de Loreto, en el sector norte de la ciudad, llegaron ayer los seres queridos y los amigos del malogrado padre de dos niños, para acompañar a los familiares ante esta

inesperada pérdida.

Precisamente, uno de sus primos más cercanos, Miguel Angel Triviño, conversó con La Prensa Austral, recordando a Robinson como un hombre trabajador, que se estaba forjando un futuro prometedor como operador de maquinaria y vendedor de vehículos, y que ya había dejado dos episodios policiales en que se vio involucrado años atrás.

“El siempre fue un muchacho que como todo joven salía a carretear, pero yo no puedo entender lo que pasó, porque ya había dejado de lado su pasado y estaba dedicado a sus maquinarias, a sus camiones, de hecho siempre se comunicaba conmigo y me decía que iba a poner un negocio, que iba a comprar autos y ese era su sueño. Ya él había reconocido que en ese tiempo no estuvo muy bien, le costó superar todo esto y quería rehacer su vida, y de hecho lo estaba haciendo. Tenía su negocio, su sueño era seguir con sus máquinas, él estaba a cargo de todo”, acotó.

“El Rábano”

Respecto a los hechos que antecedieron el crimen, se indicó que Robinson llegó hasta el club de motociclistas Hell Angels, acompañado por otra persona, al que la familia de la víctima lo conoce como “El Rábano”, quien tras la agresión habría desaparecido del lugar sin socorrer a su amigo, quien malherido logró llegar hasta la puerta de su domicilio para finalmente desvanecerse ahí. Es precisamente hacia él donde el primo del occiso apuntó todos los dardos.

“Lo que yo no entiendo es por qué se juntó con esta persona (Rábano) y por qué no le brindó ayuda y lo dejó abandonado. Era sólo un conocido que le gustaba armar peleas. Ya sabemos que hay una persona que está presa pero no entiendo por qué este supuesto amigo lo dejó tirado, arrancó, no dio la cara y no prestó ayuda. Robinson se juntó con este muchacho que después lo dejó tirado en la esquina, y sospecho que seguramente él llamó a mi primo, que estaba mirando un partido de la Copa América, le dijo que tenía que ir donde los motoqueros y quizás lo confundieron”, indicó.

Descarta legítima defensa

Tanto Miguel Angel como otros seres queridos del fallecido padre clamaron a la Fiscalía, y esencialmente a la justicia para que el autor ya confeso del fatal hecho de sangre sea sometido a las máximas penas que contempla la legislación vigente.

“La Fiscalía tiene que tomarle importancia a esto, porque así como le tomó importancia mucho tiempo atrás cuando mi primo hizo lo que hizo, también lo tiene que hacer ahora. Acá murió una persona y espero que la justicia en Punta Arenas cumpla bien con su deber. Queremos que esta persona que está en la cárcel pague por muchos años, porque si ya lo hizo una vez, lo volverá a hacer una segunda y tercera vez. Ojalá que la justicia tenga mano dura y le dé hartos años de cárcel para que aprenda”, manifestó.

Consultado respecto a lo expuesto en la audiencia de formalización de Jeffrey Velasco Herrera, en torno a que él habría actuado en legítima defensa, el primo de Robinson aseveró que “creo que esta persona que está en la cárcel puede estar totalmente mal, él actuó totalmente sin pensar, con rabia. No creo que él esté arrepentido. El apuñaló a mi primo doce veces y una persona que se intenta defender lo hace una o dos veces, y no doce. No fue en defensa propia, porque si yo voy a defenderme, no lo voy a atacar con un cuchillo, sino con puños, porque si yo agarro un cuchillo voy a matar a una persona”.

Finalmente, a las 15 horas de este miércoles se realizará una misa en la misma capilla donde se están velando los restos del joven asesinado para luego ser trasladado hasta el Cementerio Municipal Sara Braun, donde será sepultado.