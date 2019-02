Principal afectada por temporal de viento: “Hubo cero preocupación por parte del gobierno, del intendente, del alcalde, de la municipalidad”

Carola Mancilla fue la principal afectada por la rachas de viento de hasta 103 km/h que el sábado recién pasado azotaron a Punta Arenas. El temporal arrancó de cuajo la vivienda que estaba siendo construida en la parte posterior del sitio de su casa, ubicada en villa El Mirador, en el sector sur de la ciudad.

Ayer, más tranquila, la vecina relató a La Prensa Austral que pudo conversar con el contratista y que éste se había comprometido a desarmar la construcción siniestrada y comenzar de nuevo los trabajos.

No obstante, criticó el hecho de que el intendente regional José Fernández y el jefe de la Onemi, Carlos Andrades, llegaran hasta el sector donde vive, pero que ninguno de ellos se haya acercado siquiera a preguntarle si necesitaba algún tipo de ayuda ante el drama que la aflige. Agregó que desde el municipio local también le habían informado que le iban a brindar ayuda para retirar las planchas metálicas, pero finalmente nadie llegó. “Esto ya no fue, menos mal que mi contratista fue hoy (por ayer) para empezar a desarmar la casa”, apuntó.

Carola Mancilla dijo que la empresa le había asegurado que le iban a responder, pero que todavía no se habían sentado a conversar. “Yo igual había pensado ir a Fiscalía para poner un recurso de protección o algo, pero para mí igual es entrar en gasto, porque yo sé que el pago no será inmediato, no me van a devolver los $5 millones que les pagué al tiro, y si esto se empieza a demorar tampoco me conviene porque necesito buscar a otra persona que me haga la construcción, porque ya no la voy a hacer con él. El tema ahora es que me responda económicamente y me devuelva el dinero”, señaló.

Ahondó en sus quejas, señalando que “nosotros llamamos al número que aparece en la página Emergencias Punta Arenas y nadie se acercó, ni “Bomberos, ni Onemi, ni de emergencias de la municipalidad. Incluso se etiquetó (en una red social) al alcalde Radonich, pero él dijo que era falso y que se había prestado ayuda a todas las personas que lo necesitaban. En mi caso yo sólo recibí la ayuda de mis vecinos, incluso cuando se hizo ese punto de prensa con la autoridades mis vecinos tuvieron que correr nuevamente a amarrar la casa para que no siguiera cayéndose. Así que no, lo digo con responsabilidad, hubo cero preocupación por parte del gobierno, del intendente, del alcalde, de la municipalidad. Ahora sólo espero que la empresa a cargo de la obra me responda y me devuelva el dinero”, sintetizó.