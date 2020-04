Profesor magallánico quedó “atrapado” por la pandemia en Portugal mientras realiza curso de idioma

El docente de la Escuela Portugal estará hasta fines de junio próximo en el dicha nación.

Desde el 16 de febrero recién pasado Emilio Torres, profesor de la Escuela Portugal de nuestra ciudad, ha estado en la ciudad de Porto, Portugal, producto de una beca que ganó para ir a aprender el idioma y que también tenía como objetivo, generar nexos con el país europeo, de cara a los 500 años del estrecho de Magallanes. Pero el avance de la pandemia por el Covid-19 echó por tierra todos los planes y ahora se encuentra confinado, realizando el curso de manera online, tomando todas las precauciones para no contagiarse.

Torres obtuvo la beca del Instituto Camões para realizar un curso de lengua y cultura portuguesa.”Consiste en tratar de aprender el idioma para poder replicarlo en la escuela en que trabajo y en algún contexto cultural que sirva para enseñar portugués, porque es distinto al que se habla en Brasil”, apuntó. Tiene clases de lunes a viernes, en distintos horarios, y solamente el jueves libre. Un curso es de Lenguaje y otro de didáctica cómo enseñar y que gestionó por su cuenta.

Sin embargo, más allá de lo académico, que lo tendrá en esta ciudad hasta el 29 de junio de este año, Emilio Torres ha podido constatar las medidas que ha tomado el gobierno portugués y la forma en que la pandemia ha golpeado a los países europeos, donde Portugal presenta una realidad compleja si se le compara con Chile, pero un poco más aliviada en el contexto europeo. “La situación acá es compleja, hay una gran cantidad de infectados, día a día veo las noticias. Si comparamos es más compleja que en Chile, hay mayor tasa de muerte, cerca de 800 personas fallecidas, pero es una de las más bajas de Europa, pero si lo comparas con América es alto”, estima.

En ese sentido, destaca la disciplina con la que han asumido esta pandemia. “Portugal ha reaccionado bien, supo enfrentar la situación apenas vieron la realidad de los países cercanos. Les ayudó la ubicación que tienen, dando al Atlántico, y en eso se asemeja a Chile. Lo otro que les ayudó fue la temporada baja ya que uno de sus mayores recursos es el turismo y eso ha beneficiado un poco, porque apenas supieron lo que pasaba en España cerraron la frontera”, indicó Torres que vive en una residencial en World Spru Porto, en Porto Campanhã.

En cuanto a las medidas de la población, Torres destaca que “hay tres cosas que se pueden hacer: ir al supermercado manteniendo una distancia, en tiempo breve, con límites de la cantidad de personas que entraban y salían; salir en tiempos breves a hacer trámites y solo, y los trabajadores cuentan con un papel para poder salir. Las mascarillas escasean y las farmacias no contaban con ellas. La gente cumple mucho las normas, solamente los que están obligados, salen. Hace unos días los países de la Unión Europea felicitaron a Portugal por cómo ha llevado la pandemia, y por cómo la gente ha cumplido las normas”, subrayó.

Algo no previsto

Obviamente, esta era una realidad que no se imaginaba al momento de postular: “Esto ha sido fuera de lo común, llegué con la intención de estudiar presencial y me cambió todo el panorama, estuve un mes presencial hasta que cambió la situación”, lamentó. Sin embargo agradece que “me encuentro bien, tengo un seguro médico y debo estar hasta el 29 de junio cuando termine el curso. En Semana Santa extrañé mucho a mi familia, pero hay que mantener la calma y estar tranquilo, porque no se saca nada con estar desesperado”, se resignó Torres, que también lamenta que, por este curso, “estaba generando nexos por los 500 años del Estrecho, contactos con profesores y visitas a escuelas que no se pudieron cumplir”, finalizó el docente de la Escuela Portugal.