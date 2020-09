Profesor Maza llamó a jóvenes de Magallanes a tomar la iniciativa en temas locales

El martes por la tarde, el Premio Nacional de Ciencias Exactas, el astrónomo José Maza Sancho, ofreció una charla a los jóvenes de las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. El encuentro fue organizado por el Instituto Nacional de la Juventud y se realizó a través de la plataforma Zoom.

En su estilo didáctico para explicar y reflexionar, Maza llamó a los jóvenes a ser protagonistas de los cambios que requiere el mundo, especialmente en el ámbito científico. En esa línea, recordó algunas visitas a Magallanes, poniendo énfasis en algunas situaciones que llamaron su atención.

Primero, con respecto al viento: “¿Por qué no estamos investigando energía eólica pero en serio? Deberíamos exportar hasta al planeta Marte energía eólica de Magallanes, se lo dije a un amigo que me respondió ‘nooo es que acá el gas es barato’. Le dije ‘bueno, ¿y hasta dónde vas a tener gas? si el gas se va a acabar, pero el viento nunca’, y dijo ‘sí bueno, cuando se acabe el gas vamos a ver qué hacemos’. Ahí me dieron ganas de hacerme un harakiri o de pegarle un coscorrón a mi amigo por bruto”.

Otro ejemplo que también habla de una visión cortoplacista que le molesta mucho tiene que ver con la actividad ganadera. “En Magallanes hay 2 millones de ovejas, y ni siquiera hay una escuela de veterinaria en la Universidad de Magallanes. Le preguntaba a mi amigo ‘¿y cuando se enferma una oveja la llevan a Santiago? Con esa cantidad de ovejas podría hacerse investigación, tener una raza especial de ovejas magallánicas. Si a las ovejas las esquilan, no sé cuánta lana da cada una, creo que 5-10 kilos. Esa cantidad por 2 millones son 20 millones de kilos de lana ¿y dónde están las laneras, dónde hacemos? Y me decía ‘nooo, es que eso es mucho trabajo, se vende en fardos’. Y yo respondía ‘ah que bueno que no tengamos que trabajar’.

En ese mismo tema, puso otro ejemplo. “Cuando voy a España me gusta comer queso manchego, pero real, hecho 100% de leche de oveja. Y con 2 millones de ovejas en Magallanes no son capaces de hacer un queso. A veces me desespera porque creo que si ustedes no toman la iniciativa, nadie lo hará por ustedes. En época de elecciones van a ir varios a decir que tienen un proyecto, y el viento magallánico se lleva rápido todos los proyectos que ofrecieron los políticos de la última elección. Son ustedes los que tienen que salir adelante a demostrar. Estudien y aprendan todo lo que les pueda caber”, propuso Maza.