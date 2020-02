Puerto Natales: Profesor molesto porque sus alumnos se quedaron sin cancha de entrenamiento para el lanzamiento de la jabalina, disco y martillo

Molesto se manifestó el profesor de educación física Luis Altamirano, luego que se informara de que el espacio que ocupaba con sus alumnos para el entrenamiento de la jabalina, disco y martillo será destinado a una cancha sintética de fútbol. Además, junto con esta decisión municipal, tampoco se les indicó cuál será el lugar alternativo dispuesto para continuar con sus prácticas deportivas.

Altamirano, que por 25 años se ha destacado como profesor e instructor físico, tiene varios logros a su haber junto a la deportista Macarena Cárdenas (lanzadora de bala), con importantes medallas en campeonatos nacionales y sudamericanos.

Ha volcado su conocimiento y trabajo formando a muchos jóvenes natalinos y siempre trabajando con los escasos recursos disponibles.

Molestia del entrenador

Luis Altamirano decidió expresar su molestia públicamente en las redes sociales, expresando: “¡Hola a todos! Con mucha pena y rabia debo contarles que hoy perdimos el único lugar que teníamos en el estadio para enseñar, aprender y entrenar el lanzamiento de la jabalina, disco y martillo. En este lugar -según lo que nos informamos- pondrán una nueva cancha sintética de fútbol”.

Despreocupación municipal en

la materia

Luego, el profesor continúa señalando: “Con esto, se confirma el cero apoyo que entregan nuestras autoridades al deporte del atletismo y que llevo solicitando por muchos años directamente al alcalde y concejales (para) que inviertan en nuestro deporte apoyando con mejor infraestructura y ¡nos salen con esto!”.

Deterioro de la

pista de atletismo

Altamirano también agregó, extensamente, su opinión respecto al actual estado de la pista de atletismo del Estadio Municipal Víctor Bórquez Miranda: “Muestra pista de atletismo se cae a pedazos y no es cuidada ni protegida como debiera ser esa carpeta especial. A menudo vemos que realizan eventos deportivos en el estadio apoyados por la municipalidad (principalmente cicletadas), usando la propia pista de atletismo para realizar sus carreras, lo cual daña cada vez más la carpeta. Y eso que tienen al lado la pista de cemento para el ciclismo. Pero no, ocupan la pista de atletismo. Pienso que ya es hora que las autoridades apoyen otras disciplinas deportivas que trabajan con mucho esfuerzo y que, pese a lo adverso, año a año, destacan con buenos logros para nuestros niños y jóvenes. Desde el año 2015 estoy solicitando mejorar las instalaciones del estadio para la práctica y entrenamiento del atletismo y no hemos tenido ninguna respuesta”.

Finalmente, ni el área de deportes municipal ni la administración, se han referido, hasta hoy día, a los dichos y lo planteado por parte del profesor Luis Altamirano.