Profesora de Inglés representará a Magallanes en Foro Juvenil de Ciudades Antárticas

Entre el 12 y el 19 de febrero participará en este encuentro de Ciencias Sociales junto a otros cuatro profesionales de las ciudades de Ushuaia, Hobart (Australia), Christchurch (Nueva Zelanda) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

El Consejo de Investigación Australiano financia un estudio de Ciencias Sociales en que intervienen universidades de ese país, Nueva Zelanda y Chile. La iniciativa busca conocer la opinión de representantes locales en el ámbito cultural, económico, políticos y ambiental. En esa línea, se organizó la Expedición Juvenil de Ciudades Antárticas, que se desarrollará entre el 12 y el 19 de febrero, a cargo de la Western University de Australia.

Para este encuentro, fueron seleccionados representantes de cinco ciudades consideradas “puerta de entrada” a la Antártica: Hobart (Australia), Christchurch (Nueva Zelanda), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), más Ushuaia y Punta Arenas. De esta forma, la embajadora de la Región de Magallanes será la joven profesora de Inglés del Liceo Experimental Umag, Katia Macías Díaz, quien además es guía scout.

La docente fue seleccionada tras una invitación que surgió porque hace dos años participó en un foro, donde se creó un juego para crear conciencia sobre la Antártica. “Posteriormente, me invitaron, me hicieron una entrevista y fui seleccionada. Eso fue en agosto del año pasado”, recordó.

Eso fue cuando aún era estudiante universitaria y a través de la coordinadora de American Corner, Beba García, que envió a tres estudiantes, entre ellos, Katia. “Teníamos que dar ideas de cómo crear un juego para que, a través de él, los niños aprendan a tener conciencia sobre la Antártica”, añadió. También ayudó mucho en esta selección el hecho que fuera guía scout, “porque promovemos el cuidado del medio ambiente y la naturaleza, la conciencia ecológica”.

Katia Macías puntualizó que permanecerán en la Base Julio Escudero del Inach, del 12 al 19 de febrero, “y el 10 llegan los otros embajadores, para hacer la inducción. Nos acompañarán Elías Barticevich del Inach, Juan Francisco Salazar de Western Sydney University y Elizabeth Lane, de la Universidad de Tasmania. Allá visitaremos algunas bases como Corea, Rusia, Uruguay, donde haremos conferencias y reuniones todos los días, porque la idea de esto es encontrar la forma de cómo crear esta coalición de jóvenes, para que en el futuro podamos tener un foro juvenil antártico”.

En esa línea, el desafío para Punta Arenas es que la ciudad adopte los valores antárticos, como el cuidado del medio ambiente, participación internacional, trabajo en conjunto “y que no sea sólo una puerta de entrada, sino que sea una ciudad antártica y, por eso, esta universidad está viendo con atención la construcción del Centro Antártico Internacional, que sería lo máximo y no sólo impulsaría el turismo y el tema científico y ecológico; le daría un plus muy importante a la ciudad”.

En términos más personales, Katia Macías tendrá como misión divulgar el proyecto aprovechando su calidad de docente, ir a los colegios, comunicarse con el mundo político. “De hecho, espero reunirme con el alcalde previo al viaje, para que sepa de qué se trata el proyecto y a la vuelta podamos empezar a trabajar juntos, en distintos ámbitos, para construir esto”, concluyó Katia Macías.