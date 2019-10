Profesora de Matemáticas entregó su testimonio: “Me dijeron que iba a tener que usar una botella de oxígeno”

Con el testimonio de la profesora de matemática de la Escuela Hernando de Magallanes, Rosa Galaz y el llamado de los propios estudiantes a evitar el tabaco, se realizó el lanzamiento de la campaña “Rompe un Mal Hábito #Rompe1Cigarro”, iniciativa que desde la Escuela Hernando de Magallanes busca invitar a los jóvenes a no fumar.

La profesora Rosa Galaz explicó que comenzó a fumar a los 13 años y llegó a consumir una cajetilla y media. Hace unos meses se enfermó de laringitis, “acudí al doctor, quien me señaló que tenía un daño pulmonar y si no dejaba el cigarrillo de que a fin de año, iba a depender de una botella de oxígeno y una bigotera a permanencia. Me hizo una serie de exámenes y descubrieron que tengo enfisema, en la parte de arriba de los pulmones. Yo ya tengo un daño pulmonar, así que si no dejaba de fumar, iba andar con el oxígeno”. Señaló que pudo dejar de fumar sin más ayuda que la voluntad. Para ella ese cambio valió la pena de todos los puntos de vista; no tener olor a cigarrillo en forma permanente, ahorro de dinero y cuidado de la salud.

Por su parte, los alumnos del taller audiovisual de la Escuela Hernando de Magallanes, dirigidos por la audiovisualista Francis Velásquez, quisieron ser parte de esta campaña, preparando ocho mensajes audiovisuales, en los cuales los propios estudiantes fueron los protagonistas y los encargados de entregar un mensaje a sus compañeros.

La seremi de Salud Mariela Rojas, explicó que “la idea es que empecemos por los niños, por los más jóvenes, para que de alguna forma puedan entender el daño que provoca el cigarro. Ello con la idea de poder bajar la tendencia de consumo de tabaco y con el ejemplo de estos jóvenes incentivar a no iniciar el consumo de tabaco, abandonarlo a tiempo y compartir el reto de no fumar con sus amistades”.

Por su parte, la encargada de Promoción de la Salud de la Seremi de Salud, Carla Castillo, sostuvo que si bien los niveles de consumo en nuestro país de tabaco han descendido, aún es un desafío el lograr que la población, en especial la juvenil, no inicie el consumo de cigarrillos y así evitar daños a la salud y enfermedades en la etapa adulta.

Si bien el consumo de tabaco ha descendido entre los escolares de octavo básico a cuarto medio, desde un 26,5% en el año 2013 a cerca de un 20% en el año 2017, al considerar prevalencia último mes, de acuerdo con información de Senda, el inicio del hábito es cada vez más temprano. Del total de estudiantes que fuman, un 65,3% inicia el consumo antes de los 15 años. La prevalencia de consumo diario de tabaco aumenta progresivamente desde octavo básico a cuarto medio, subiendo de 1% a 8,8%.