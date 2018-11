Profesora del Colegio Pierre Faure fue premiada por el Rotary Club Punta Arenas

El Rotary Club Punta Arenas finalizó las actividades por la Semana del Niño, con la entrega de premios y estímulos a los estudiantes de enseñanza básica, elegidos como Mejores Compañeros en sus respectivas comunidades educativas. La ceremonia se realizó en el Teatro Municipal y sirvió además, para otorgar reconocimientos a los profesores, además del Premio Excelencia Educacional Rotary Club, que recayó en la docente del Colegio Pierre Faure, Paula Ulloa Segovia.

“Estoy bien emocionada porque es gracias a mis colegas, que me eligieron y cuando recibí el premio fue una profunda emoción por todo lo que me entregaron mis padres, que ya no están conmigo ahora. El trabajo que realizamos los profesores es cada vez más difícil; es un lindo trabajo, pero que no tiene tanto reconocimiento por parte de las personas, luchamos contra una sociedad quizás un poco individualista”, expresó la profesora, que dedicó su premio a sus hijos, que se encuentran estudiando en el norte del país.

Uno de los aspectos que se destacó de la profesora Paula Ulloa, fue su trabajo con estudiantes con necesidades educativas especiales y su perfeccionamiento en ese sentido. “He tratado de irme formando y de alguna manera integrarlos a una sociedad que a veces no los entiende, pero son niños que tienen los mismos requerimientos de los demás. Siempre que puedo lograr que un alumno se integre a los demás y sea querido y aceptado, es un triunfo para mí y para los profesores en general”, manifestó.

Además, fueron premiados los profesores Samuel Reyes Gómez (Escuela Bernardo O’Higgins), Patricia Ampuero Ruiz (Escuela España), Gerson Oviedo Yáñez (Escuela 18 de Septiembre), Pamela Torres Díaz (Escuela Portugal), Claudia Guardia Quijada (Escuela Arturo Prat), María Isabel Alvarado Benavides (Escuela Croacia), María Luisa Oyarzún Vásquez (Escuela Pedro Pablo Lemaitre), Pablo Vera Velásquez (Escuela Elba Ojeda Gómez), Hilda Carrera Figueroa (Liceo María Auxiliadora), Jacqueline Ojeda Aguila (Insafa), Christian Vila Teichelmann (Colegio Alemán), Felipe San Martín Nilo (Colegio Adventista), Ingrid Tapia Arias (Colegio Miguel de Cervantes), Pablo Aguilante Uribe (Escuela Argentina), Elizabeth Mella Gallardo (Escuela Manuel Bulnes), Karina Cortés Barrientos (Liceo Juan Bautista Contardi), Nelda Ibarra Valdés (Liceo Experimental Umag) y Marcelo Villegas Ampuero, de la Escuela Juan Williams.

El acto contó con el discurso del presidente del Rotary Club Punta Arenas, Alejandro Acevedo Uribe, y las presentaciones artísticas de los grupos de la Escuela Hernando de Magallanes con la canción “Patagonia es libertad” y de las estudiantes de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, Constanza Ferreira y Nataly Rosas, que junto a su profesor César Barrientos, cantaron “Consejo de amor”. Además, la estudiante de tercero medio del Instituto Superior de Comercio, Yanara Elgueta les dedicó el tema “Al maestro con cariño”.