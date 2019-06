Profesores analizarán respuesta del Mineduc para decidir sobre la continuidad del paro

Docentes de 17 colegios se encuentran movilizados desde hace 2 semanas.

Poco más de 70 profesores que se encuentran sumados al paro nacional, se reunieron en la Costanera, en el sector donde se encuentran las letras de Punta Arenas, para una nueva jornada de protestas. Con letras que formaban mensajes, los docentes cortaron el paso vehicular en algunas ocasiones y gritaron consignas relativas a este movimiento, que cumplió dos semanas y al que se encuentran adheridos docentes de 17 establecimientos de Punta Arenas.

El presidente comunal Enrique Velásquez, manifestó que la directiva nacional del Magisterio recibió una respuesta de parte del Ministerio de Educación, la que será analizada, primero en los respectivos establecimientos educacionales y posteriormente, en asamblea, para decidir si este paro continúa.

“El Colegio nacional nos envió un comunicado, explicándonos cuáles son los alcances de la respuesta entregada, los colegas de base van a analizar este tema, nosotros nos reuniremos mañana y tomamos las decisiones de cómo se va a llevar a cabo. El lunes se hará la votación, de acuerdo a lo que ha esbozado la directiva nacional”, indicó.

Respecto de la respuesta del Mineduc, “hay un punto que es la mención de las educadoras de párvulos y diferenciales, que aparentemente no tuvo una respuesta satisfactoria, pero vamos a analizar el documento primero”, indicó Velásquez, que recalcó que uno de los temas que más molesta al profesorado es el desconocimiento, de parte del gobierno, de la Deuda Histórica. “Eso molesta, hubo avances incluso con este mismo gobierno, que después la respuesta que nos entregaron, que motivó este paro, la desconocían completamente”.

Este conflicto a nivel nacional trajo aparejada una tensión con la Corporación Municipal. Al respecto, Velásquez comentó que “estuvimos conversando algunos temas, quedaron otros pendientes. Creemos que la dirección que tiene Educación hoy no es la más favorable, no está abierta al diálogo, no se nos quiso entregar una entrevista la próxima semana y esperamos que la mirada sea distinta”, en referencia a Cristián Reveco. “Parece que a las personas se les olvida de donde vienen”, finalizó el presidente comunal de los docentes.