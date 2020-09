Profesores de distintas generaciones crean estrategias novedosas para llegar a sus estudiantes

Docentes de la Escuela Croacia organizan concursos y simulan programas de televisión, mientras que otros educadores

de mayor trayectoria han aprendido nuevas maneras de estar en contacto con los alumnos e impartir conocimientos.

Aunque el Ministerio de Educación publicó hace unos días un estudio del Banco Mundial que indicaba que, en caso que la suspensión de clases presenciales por la pandemia se prolongue por lo que resta de este 2020, los estudiantes podrían perder el 88% de los aprendizajes de un año, lo cierto es que los establecimientos y, sobre todo los profesores, han tenido que utilizar nuevas estrategias para llegar a sus estudiantes. Para los más jóvenes, el uso de plataformas online no ha sido un problema, sino, más bien, una herramienta más, pero para docentes con más años de experiencia se trata de un desafío lidiar con la tecnología.

Mónica Vera es profesora de Educación Técnico Profesional, con especialidad en Administración con Mención Recursos Humanos. Tiene una experiencia de 31 años como docente y actualmente está ligada al Instituto Sagrada Familia. Reconoce haber sentido inseguridad por el desafío de las clases virtuales, pero a la vez, admite que ha aprendido mucho durante este tiempo.

“Esto se ha convertido para mí en un desafío constante durante este periodo, el superar las brechas de habilidades tecnológicas, preparándome, estudiando e investigando cuáles son las mejores alternativas para el crecimiento personal, social y profesional de mis estudiantes. No ha sido fácil el camino, pero, junto a mis colegas y la comunidad educativa en general, nos hemos apoyado para enfrentar este tiempo, buscando día a día nuevas herramientas que permitan continuar con nuestra labor educativa, que se centra en nuestras estudiantes y sus familias prestando atención en sus intereses y necesidades en este contexto que hoy se vive”, reflexionó.

La docente de Artes Visuales y Educación Tecnológica del mismo establecimiento, Anyerry Rivas, apunta a que “es esencial incentivar la curiosidad y la creatividad en los estudiantes. Es mi principal objetivo al momento de planificar una clase, pero ahora soy yo quien ha tenido que enfrentar el innovar mi quehacer pedagógico, indagando en diferentes plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp, BDEscolar y webinar. Observando y participando de un trabajo colaborativo donde los tips son esenciales al momento de optimizar los recursos”.

Ante esta prueba, he sentido la necesidad de generar nuevos lugares virtuales y colaborativos para las estudiantes, creando galerías artísticas bilingües, obteniendo un espacio reflexivo de sus experiencias en pandemia y su difusión a la comunidad. “Utilizamos en su configuración la plataforma de Drive, presentación Google y las cápsulas en IMovie. En mis clases de Educación Tecnológica me he enfocado en compartir diferentes herramientas digitales para mejorar el uso de las Tic`S en las estudiantes, mi gestión es otorgar alternativas de las plataformas que sean idóneas para sus trabajos. Hemos estudiado el software Canva que es perfecto para mejorar sus presentaciones en infografías, póster y videos entre otros; InShot que es una aplicación muy liviana para editar y exportar videos desde el celular; la plataforma Drive con sus herramientas de documentos Google y presentaciones Google, que permite generar un espacio de trabajo en conjunto como curso y en línea; la aplicación Calaméo para la publicación de sus revista y resultados; Uunscreen que permite remover los fondos de las fotos e imágenes para sus presentaciones; Asimismo Wondershare Filmstock, mp3-youtube,Escaner Qr,Pdfescape, entre otras aplicaciones”, detalló.

En el último tiempo se ha centrado en la interacción de las presentaciones “mejorando la sala de espera con música energizante y un reloj de cuenta regresiva manteniendo el ánimo de las niñas y ahora estoy confeccionando mi avatar en 3D con la app Bitmoji y Snapchat para la interacción con las más pequeñitas. Reconozco que, a pesar del difícil momento que estamos vivenciando con la pandemia, ha sido una instancia que me ha permitido una oportunidad para aprender nuevas aplicaciones y seguir manteniendo la curiosidad en las estudiantes”.

Digitalización del aula

en la Escuela Croacia

Un grupo de jóvenes profesores ha asumido con energía el desafío de la docencia en la Escuela Croacia, desde prekínder a octavo básico. Los docentes han innovado sus prácticas, creando canales de YouTube, cuenta cuentos virtuales, ppt con audios, bitmojis classroom, plataforma Padlet, rutinas de Educación Física en videos, experimentos con elementos cotidianos, cápsulas educativas, actividades interdisciplinarias y edición de videos y material digital.

Otro factor es el trabajo colaborativo entre profesores por medio de tutoriales, reuniones online y fan page como creadores del futuro, página que nace como una forma para brindar apoyo a los docentes en las habilidades tecnológicas. El uso de aplicaciones es otro elemento que brinda apoyo como evaluaciones formativas, trabajos y didácticas (kahoot, quizz, webtoon, bitmojis, puzzles temáticos, ruleta interactiva, juegos como ‘¿Quién quiere ser millonario?’, videos temáticos, noticiarios, juegos cognitivos, foros, ticket de salidas, entre otros, aplicadas en clases online y plataforma Masterclass. En esta iniciativa ha sido clave la labor de docentes como Paula Filgueira (Lenguaje), Valeria Reyes (Inglés) y Otto Gesell (Historia).

Una de estas innovaciones es el matinal “Croacia Conectados” que es conducido por estos tres docentes y que al mediodia por el Facebook de la Escuela Croacia tiene secciones como “Desafío cognitivo”, con Tabita Alegría y Aracely Sandoval; “¿Magia o ciencia?” con la profesora Jennifer Peña; “Entretenimiento” con Rosario Ojeda y “1, 2, 3… Chef” con Carolina Padilla. Asimismo, tendrán como invitada a Carolina Barría, quien se referirá a la estimulación del lenguaje en el hogar.

Adaptó su casa

para las clases

Erika Muller es profesora de Artes y lleva 32 años ligada el Liceo Luis Alberto Barrera. “Uno si quiere aprender tiene que buscar las fórmulas. Inicialmente no tenía ningún conocimiento respecto de videollamadas pero las miraba de lejos, y obviamente estas cosas son bastante nuevas. En marzo, cuando se decretó la pandemia, debimos buscar nuevas soluciones. Google tiene muchos tutoriales y empecé a buscar, cómo bajar Zoom, seguí un tutorial, hice ensayos con mi hija en Santiago e hice clases a mi nieta. Posteriormente, informé al liceo que iba a trabajar con la plataforma y partí con los cuartos medios, estudiantes muy comprensivos”, valoró la docente.

Con la modalidad de clases por Meet, hizo el mismo procedimiento, con tutoriales a lo que agregó una capacitación, organizada por el liceo y continuaron con Classroom, para tener el material, recibir la información, evaluar, retroalimentar y calificar.

En particular, en su caso de la asignatura, “puse un atril, con una pizarra provisoria donde hacía dibujos que los chicos veían a través de la pantalla. Después recordé que tenía una tableta gráfica, la que conecté al Word, donde podía hacer indicaciones como si fuese una pizarra del colegio que ellos podían ver. Después incorporé una tableta con un programa para usar más colores, texturas, lo que para ellos, visualmente, ha sido una solución a sus consultas”.

Erika Muller mantiene comunicación permanente con los estudiantes, para poder tener una retroalimentación y así tener un conocimiento mayor de logros de objetivos de aprendizaje. Y estas tabletas gráficas, apuntó, son utilizadas por seis profesores del liceo, para explicar fórmulas matemáticas, elementos químicos, entre otros, como si fuese una pizarra más para los estudiantes.