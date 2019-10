Profesores demandaron a la Cormupa, la municipalidad de Punta Arenas y al Estado por violación de derechos fundamentales

Debido a que les adeudan meses de cotizaciones previsionales y de salud y ante la falta de respuestas por parte de la autoridad, 129 profesores pertenecientes a establecimientos municipalizados de Punta Arenas llegaron hasta el Juzgado de Letras del Trabajo para interponer una denuncia por Vulneración de Derechos Fundamentales en contra de la Corporación Municipal (Cormupa), la municipalidad y el Estado.

Esta es la segunda acción judicial que los maestros interponen por esta causa, con lo que en total a la fecha son 334 docentes los que han hecho esta denuncia y ellos se suman a los 564 asistentes de la educación que también han abrazado esta acción, todos patrocinados por el abogado Pedro Venegas.

Este profesional explicó que se trata de una denuncia que busca que sean canceladas las cotizaciones previsionales y de seguridad social de los docentes de la Corporación Municipal, ya que, a través del tiempo, se ha incurrido en morosidades permanentes por parte del empleador y eso ha significado que muchos profesores que están en el sistema de AFP pierdan rentabilidad respecto de los meses que no les pagan.

“Eso nos llevó a interponer una demanda por vulneración de derechos fundamentales, con una indemnización por daños morales de 20 millones de pesos por cada profesor”, comentó el jurista.

El abogado explicó que desde hace mucho tiempo que los profesores han venido planteando este problema. “No han sido escuchados y han intentado hablar con el jefe del Area de Educación o con el secretario de la Corporación Municipal y no han sido escuchados… En la práctica, hay profesores que tienen cotizaciones de salud que están impagas desde marzo de 2019 a la fecha y cotizaciones previsionales en que les deben 15 meses completos, que están declaradas, pero no pagadas. Además el 80% de los profesores que están demandando tiene créditos que les descuentan, pero que no les cancelan y eso ha implicado que no puedan pedir créditos en ninguna institución financiera”, dijo.