Profesores esperan reunión de Comisión de Educación en el Congreso para analizar situación del paro

Mientras una caravana de 30 mil profesores llegó hasta Valparaíso para participar hoy en la sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en Punta Arenas, los profesores que se sumaron al paro nacional, se reunieron en el Centro de Educación Integral para Adultos, Ceia, para realizar un conversatorio respecto de los temas que forman parte de las demandas. Como ha sido la tónica en estas movilizaciones, alrededor de 200 educadores asistieron a este encuentro, que concluyó pasadas las 13 horas.

Desde el Ceia, la caravana de docentes lidió contra la escarcha para llegar hasta la Secretaría de Educación, donde pudieron constatar que la seremi Beatriz Sánchez Cañete no se encontraba, por lo que la respuesta a la reunión solicitada por los directivos, no pudo ser recibida.

Al término de la marcha, el presidente comunal de los docentes, Enrique Velásquez declaró: “Lo que hicimos hoy (ayer) fue reflexionar sobre los puntos que nos convocan, nos movilizan. La idea es tener de cada establecimiento, un colega que permanezca aquí y domine los temas; creo que se logró, tuvimos la participación de alrededor de 200 colegas que estuvieron comentando activamente, los puntos. Hoy se mantiene en paro una colega de la Pedro Pablo Lemaitre, se sumó el Insuco con seis profesores, a la espera de dos más y hay una colega del Liceo Politécnico. Obviamente, queremos que se sumen más colegas, hoy lo que nos moviliza es transversal y esperemos que esto cree conciencia en todos nuestros colegas, de generar los cambios pertinentes”.

Respecto de la reunión con la seremi, Velásquez indicó que “Vamos a agendar una reunión con ella, nos parece importante, dejamos un petitorio, una carta para compartir con la ministra y ver qué pasa con eso”, en tanto que a nivel municipal, “se supone que esta semana nos volveríamos a reunir con la Comisión de Educación, estamos viendo, tenemos claridad de que ha habido amedrentamiento y eso hemos estado denunciando”.

Atentos a reuniones

En paralelo, a nivel central, la ministra Marcela Cubillos se restó de las negociaciones, por lo que el gobierno designó al subsecretario de Educación Raúl Figueroa para asumir la responsabilidad de reunirse con los dirigentes nacionales de los profesores. La cita se concretó en horas de la tarde y continuará hoy, aunque los profesores, encabezados por su presidente, Mario Aguilar, igualmente asistirán a la reunión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Aguilar ratificó que el paro nacional se mantiene, pero esperan una respuesta concreta de parte del gobierno a sus peticiones, para solucionar este conflicto, y retornar a clases.

“En esta reunión no se trabajaron propuestas concretas, sino que reafirmamos cuáles son los puntos centrales de nuestro petitorio que el gobierno debe analizar y dar respuesta; el subsecretario nos dio algunas respuestas generales. Vamos a ir a la reunión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y después volveremos a reunirnos con el subsecretario para entrar a trabajar los temas más específicamente. Seguimos manifestando nuestra voluntad de llegar a una solución, no queremos extender este paro por extenderlo”, manifestó Aguilar. Pero para que se solucione el tema “le dijimos al subsecretario que requiere que empecemos a trabajar el detalle de cada uno de los puntos y de las propuestas que hay y entrar a ver cuál es lo que el gobierno ofrece como solución para el conflicto. Si mañana (hoy) o pasado (mañana) no hay soluciones y avances concretos, el viernes prepararemos nuestra tercera semana de movilizaciones, pero ojalá no tengamos que llegar a eso”, recalcó.

Apoyo desde la Cormupa

Aunque este paro ha mantenido enfrentado al Colegio de Profesores con la Corporación Municipal, el Sindicato de Trabajadores de este último organismo expresó su apoyo a las demandas docentes, mediante una carta firmada por su presidente, Ricardo Oyarzo Cárcamo: “Pensemos en qué vereda estarían hoy Gallego Soto, Juan Efraín Ojeda, sindicalista y ex parlamentario Magallánico, Alfredo Hernández antiguo diputado obrero por Magallanes, famoso por su frase ‘del andamio al Parlamento’, o para no ir tan atrás en la historia, Carlos González, ‘Cocho’ Cárcamo o Nelda Panicucci, pues bien, todo nos indica que estarían marchando junto a los profesores, porque entendían que una sociedad en la pobreza de la ignorancia, es una sociedad eternamente explotada”. Y concluye manifestando que “los profesores hoy nos están dando con valentía y decisión un ejemplo y una lección, demostrando que todavía queda orgullo y dignidad en nuestra sociedad ante tanto abuso, y que, si nos proponemos con convicción cambiar lo que consideramos injusto, otro mundo es posible”.