Profesores evaluarán levantar la movilización con sus bases sólo una vez que se conozca la resolución de Contraloría

Su octava semana en “paro de brazos caídos” cumplen hoy los profesores de 20 establecimientos educacionales de Punta Arenas debido al conflicto que arrastran con la Corporación Municipal por el no pago de créditos sociales, cotizaciones previsionales y de salud. Lo adeudado supera los $3 mil 800 millones. Cabe mencionar que se generan $120 millones mensuales en intereses. Destacar que además otros tres colegios se encuentran movilizados en forma parcial y 6 con clases normales.

En relación a este conflicto la presidenta regional del Magisterio, Violeta Andrade, indicó que seguirán movilizados a la espera de lo que resuelva la Contraloría General de la República respecto a la liberación de fondos retenidos por concepto de subvenciones mediante la facultad extraordinaria del artículo 54 del DFL Nº2 de 1998. “Esto es lo que estamos esperando en realidad y las gestiones que están realizando los parlamentarios en Santiago, se supone que llegan hoy a la ciudad por su semana distrital y nos reuniremos en la tarde con ellos. Nosotros seguimos en paro, queremos tener algo concreto considerando que el protocolo de acuerdo que firmamos en octubre con el alcalde (Claudio Radonich) no se cumplió y las confianzas están quebradas”, indicó.

Consultada si habían conversado con el secretario regional ministerial de Educación, Nelson Cárcamo, respecto a la elaboración de un calendario para recuperar las clases perdidas, la dirigenta manifestó que habían sostenido una mesa de trabajo el día jueves. “Estamos en conversaciones”, remarcó.

Por su parte, el secretario de la cartera, manifestó que le han planteado a los docentes la necesidad de contar con un plan de recuperación de clases, pero esto no se podrá elaborar hasta que los profesores levanten el paro. “Esta movilización ha sido bien atípica, algunos profesores se adhirieron al “paro de brazos caídos”, otros no. De los colegios hay algunos que no se plegaron y otros en forma parcial, por lo tanto es bien complicado hacer un plan de recuperación común para todas las escuelas. La idea es que una vez que retornen a clases los docentes vean con los directivos de cada establecimiento, cómo van a hacer el calendario de recuperación”, subrayó.

Cárcamo expresó que como ministerio ellos exigían que se cumplieran 38 semanas de clases ininterrumpidas, de modo que se puedan entregar todos los contenidos que están en los planes y programas. “Hay un trabajo inicial respecto a eso y todavía nos queda hasta el 29 de junio para que los colegios presenten su calendario de recuperación”, puntualizó.

Al 19 de junio, la Corporación Municipal había perdido 1.058 millones 734 mil pesos por concepto de subvención, producto de la movilización.