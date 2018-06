Profesores insisten en que solución de crisis depende de la voluntad del Estado

Tras la reunión que sostuvieron con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, y cuyas propuestas de solución para el conflicto que tienen los docentes con la Corporación Municipal fueron calificadas de insuficientes, los profesores que se encuentran desde hace seis semanas en paro de “brazos caídos”, reafirmaron su posición hasta que no vean una hoja de ruta clara para que el municipio de Punta Arenas se ponga al día con las deudas que mantiene con ellos. Además de indicar que docentes de 24 establecimientos se encuentran movilizados, a los que ayer se sumaron profesores del Instituto Superior de Comercio y de la Escuela Villa Las Nieves, los delegados y directiva comunal del Magisterio informaron que esperarán los resultados de la reunión entre el subsecretario de Educación y el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, para analizar los pasos a seguir, los que hasta ahora, no contemplan un término del paro.

Respecto de la visita del subsecretario a Punta Arenas, indicaron que sus propuestas “son insuficientes y lejos de la realidad de la deuda que mantiene la Cormupa con sus trabajadores”. Destacaron sí que, “gracias a la fuerza de nuestro movimiento se ha logrado que el fondo Faep, pueda ser utilizado íntegramente para remuneraciones. Aunque, debemos decir también que la entrega de la primera cuota del fondo señalado ya fue liberada y sólo se utilizó para pago de sueldos líquidos del mes de mayo y no para la recuperación de los fondos retenidos, como era la propuesta de este movimiento”. Del mismo modo, lamentaron que el subsecretario considere como “opción primordial la venta de patrimonio de la comuna (leaseback) y no estime el abordaje del problema con una visión de Estado”.

Por eso, el presidente comunal de los docentes, Enrique Velásquez rechazó, en primer lugar, las palabras que la seremi de Gobierno, Yanira Lara emitió en Radio Antártica, en la que pedía un gesto a los docentes y depongan la movilización, puesto que se les dio respuesta a sus demandas. Al respecto, el docente manifestó que “lamentamos los dichos de la seremi de Gobierno, creo que tratarnos de irresponsables e inconscientes no ayuda al conflicto, creemos que ella tiene que establecer los puntos. Hoy no hay una solución mayor, más allá de que hay la aprobación para poder endeudar a la comuna, y lejos de haber soluciones reales, el subsecretario trajo un monto de 700 millones para un conflicto de más de 3 mil”.

Pero el conflicto sigue y así miles de estudiantes permanecen sin clases, lo que ha generado la preocupación y molestia de los padres y apoderados. Sin bien Velásquez dijo empatizar con este sentimiento, “hoy lo que tenemos es un conflicto entre trabajador y empleador, que lamentablemente no tiene solución, no porque los trabajadores no estemos dispuestos a solucionarlos, sino porque la mirada que ha tenido nuestro empleador es de indiferencia hacia determinados temas y no se le ha puesto la debida premura a las soluciones”. En ese sentido, Velásquez recalcó la gravedad de la situación que viven, en la que “algunos de nuestros colegas ya llevan 23 ó 24 cotizaciones de AFP impagas, muchos tenemos entre 9, 10 11 y 12 cotizaciones de salud sin pagar, cuando la ley les obliga a fiscalizar a partir de la segunda”.

Por ello, la posibilidad de levantar el paro “está directamente relacionada con el establecimiento de una hoja de ruta clara, con los fondos pertinentes y garantía de que esos fondos van a llegar, garantías que hoy en esta comuna no están. Las garantías, y ese fue el compromiso del subsecretario en esta mesa, es que va a ser el ministerio directamente. Una vez que tengamos ese compromiso por escrito, los dineros listos y certeza que se van a realizar los paros, consideraríamos la idea”, finalizó el presidente comunal de los profesores.