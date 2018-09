Profesores llaman a la Corporación Municipal a asumir sus propias faltas

El Colegio de Profesores manifestó este sábado su más enérgico rechazo a la forma en que la Corporación Municipal de Punta Arenas ha abordado el tema de los sueldos de los trabajadores, acusando que ha habido un manejo negligente de quienes dirigen esta entidad.

“Efectivamente hay problemas que vienen de administraciones pasadas y cada uno asumirá sus culpas, pero no se pueden seguir escudando en lo que hicieron los que dirigieron la Cormupa anteriormente. Comiencen a asumir sus propias faltas de diligencia frente a estos temas y dejen de endosarle responsabilidades que no le corresponden a los profesores, esto no es la forma de solucionar los problemas, sino por el contrario agudiza aún los problemas que esta Corporación tiene y que a todas luces se encuentra quebrada”, precisan.

Asimismo manifiestan que no se puede desconocer que el movimiento del Magisterio en Punta Arenas fue un pilar fundamental para buscar las soluciones a los problemas financieros de administraciones anteriores como a los generados por ésta. “Le recordamos al señor alcalde, Claudio Radonich y le solicitamos un gesto de mínima humildad para que reconozca que fueron los profesores junto al ministerio quienes logramos solucionarles las deudas, y liberamos más de $4.500 millones”, concluyeron.

Fotografía Rodrigo Maturana