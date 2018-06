Profesores votarán hoy en los colegios si vuelven a clases

Después de ocho semana movilizados Un grupo de docentes manifestó su molestia con los directivos y acusó falta de claridad en algunos puntos porque tenían sueldo pero no salud

Hasta el cierre de esta edición todavía se postergaba la reunión entre la directiva regional y comunal del Magisterio con los delegados de los colegios municipalizados, quienes determinaron la realización de una votación por establecimiento para decidir si retornan a clases. Esta se realizaría durante el transcurso de la mañana de hoy, para ello se estaba redactando un documento con los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Educación. El clima se tensionó ya que varios docentes manifestaron que si bien habían conseguido que se les pagara el sueldo y las cotizaciones, no ocurría lo mismo con la previsión de salud.

Erika Müller mencionó que ella tenía claro que no volvía a un paro nunca más ya que uno no se podría prestar para “muñequeos” para volver por un día o dos. “Qué pasa con la dignidad de las personas y del movimiento. Ahora tendremos que esperar hasta mañana (hoy) para ver que decisión se toma, para ello se realizará una votación en los colegios y se traerán las respuestas respectivas. Nosotros en AFP tenemos varias deudas, en salud ocurre lo mismo. Independientemente hemos presionado a estas entidades para que hagan el trabajo que tienen que hacer. En isapres y Fonasa se debe un año, incluso hasta 20 meses, lo que implica que si nos enfermamos, puede que ni siquiera tengamos derecho a una licencia. Uno puede luchar por un sueldo, pero qué pasa con el resto”, precisó

Müller agregó que hace mucho tiempo cuando se producía un movimiento a través del Colegio de Profesores el país paralizaba, “Nosotros como profesores tenemos que volver a poner la dignidad en el tapete. Lo que yo tengo entendido es que se pagó desde enero hasta abril 2018, lo que habría permitido la liberación de otros recursos para poder cancelar otras cosas, pero estamos hablando nominal eso significa que no se van a pagar intereses. El tema de la salud está pendiente”, subrayó.

En tanto Sandra Vidal, profesora de la Escuela España, comentó que ella estaba indignada porque se habían enterado que hubo una firma de acuerdo en relación a una hoja de ruta que no fue consultado con las bases. “Como profesora yo espero que me paguen lo que me robaron. Durante cuatro años no se me han pagado las cotizaciones previsionales, me han robado desde la Caja de Compensación, me han robado desde los seguros de vida y son millones. Hago un llamado a mis colegas a seguir movilizados hasta que las autoridades nos paguen lo que corresponde. No quiero que se me pague por parte porque estoy segura que en dos o tres meses más la deuda se va a incrementar”, sentenció.