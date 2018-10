Profundo malestar de carabineros en retiro por largo atraso en pago de desahucios y pensiones

Malestar, decepción, incertidumbre son algunos de los sentimientos que tiene un grupo numeroso de carabineros en retiro a lo largo de todo Chile que han sufrido el atraso en el pago de sus pensiones y sus desahucios. Incluso esta última indemnización los estarían cobrando, recién, en diciembre del año 2019.

En la Región de Magallanes esta situación la están sufriendo aproximadamente cinco suboficiales en retiro de la institución policial uniformada, que se encuentran radicados, y que son parte de los 120 ex carabineros que están en su misma condición en todo Chile y que se unieron para crear la agrupación “Los sin desahucio”.

Incluso, ya realizaron una presentación ante la Contraloría General de la República para que esta institución se pronuncie al respecto, ya que llevan entre cuatro a ocho meses sin recibir pensión (no tienen sueldo), así como tampoco su compensación por desahucio.

Casos extremos

Entre ellos ya se han presentado casos críticos, como ha sido ser detenido e incluso estar con reclusión nocturna por no pagar las pensiones de alimentos de sus hijos. Muchos también cuentan con autorizaciones transitorias para que sus hijos tengan atención de salud. Y en su gran mayoría se han visto obligados a volver a trabajar.

Indicaron que el Departamento de Pensiones de Carabineros está demorando en algunos casos hasta seis meses en enviar los expedientes de retiro a la Contraloría General de la República, donde permanece por otros meses, período en el cual el ex funcionario no cuenta con ningún ingreso en dinero para su mantención y la de su familia.

A nivel nacional, Carabineros ha reconocido los retrasos en el paso de desahucios, atribuyéndolo a la falta de recursos para pagar la cantidad de retiros que se han registrado en la institución en el último tiempo.

Denuncian discriminaciónn

En Puerto Natales también se presentan casos al respecto. Aunque algunos no han querido referirse al tema, otros han decidido manifestar su descontento por un hecho que califican de injusto y donde queda de manifiesto una clara discriminación, porque esta situación, extrañamente, sólo afecta a los suboficiales y no así a coroneles y generales que se han ido a retiro, quienes pese a percibir desahucios millonarios, han sido priorizados al momento de recibir estos dineros.

Luis Méndez Salgado es un sargento primero en retiro, quien en sus últimos años se desempeñó en Punta Arenas y la Tenencia de Yendegaia. Durante 28 años sirvió a la comunidad, retirándose en febrero de este año con “la frente en alto y la conciencia tranquila”, remarca. Sin embargo desde ese momento quedó “en el aire” sin previsión de salud junto a sus dos hijas de 21 y 16 años de edad y sin pensión ni desahucio. Son nueve meses que se encuentra en esta situación que lo tiene estresado, molesto y decepcionado de “haber entregado 28 años de mi vida y ahora la institución me da la espalda a mí y al resto de los colegas que están en la misma situación”.

Exigen sus derechos

Manifestó que todos están dispuestos a radicalizar sus posturas porque las solicitudes que han enviados a los diversos organismos institucionales y de gobierno no han dado respuesta. Atribuyó esta falta de dinero al mega fraude realizado al interior de la institución efectuado por mandos de Carabineros. Agregó que “no puedo esperar más de un año por algo que gané honradamente y que además es mi derecho”.

Añadió que “lo otro que molesta y lo encuentro por decir lo menos injusto, es que a los altos oficiales de Carabineros que se fueron entre los años 2016 y 2017, a ellos sí les pagó el desahucio, entonces uno se hace la pregunta: ¿Por qué a ellos sí y a nosotros no?… Somos conscientes que ellos se ganaron ese desahucio, pero nosotros también, entonces ¿Por qué esa discriminación?… A ellos, que son oficiales, sí les pagó pero a nosotros, que somos el personal, no. Carabineros dice que no hay dinero para pagar nuestros desahucios, pero para los oficiales sí hay dinero. Y no estamos hablando de 4 ó 5 millones de pesos, sino que de montos que van entre los 77 y 122 millones de pesos”.

Por su parte, el suboficial mayor en retiro de Carabineros, Carlos Medina Vásquez, quien sirvió 32 años en Carabineros de Chile en distintas ciudades, entre ellas Punta Arenas, donde hoy se encuentra radicado terminando sus estudios de técnico en construcción, se fue a retiro en diciembre del año pasado. Estuvo cinco meses sin sueldo y su desahucio le será cancelado recién el 4 de diciembre de 2019, como fecha probable.

Debido a sus estudios y a la necesidad de trabajar debió retornar a Punta Arenas, dejando en Temuco a su cónyuge y a sus tres hijos.

A la deriva

Expresó que “es bastante crítico cuando uno queda a la deriva. Gracias a Dios sabía hacer varias cosas y decidí volver a Punta Arenas, donde hay mucho que hacer. Hay que generar el dinero para poder enviar a la casa”.

Añadió que “la verdad es que los proyectos de vida que uno tiene generados con anticipación se empiezan a aplazar y además que nadie tiene la vida comprada y puede que me muera el día de mañana y no disfrute nada. Entonces es difícil pensar que en un año más vas a recibir tu desahucio, porque los proyectos de vida se te comienzan a derrumbar”. Atribuyó la situación a un desorden administrativo.

Dijo que en su retorno a Punta Arenas se encontró con buenos amigos que le han tendido una mano.