Prohibición de estacionar en José Menéndez, O’Higgins y Avenida Colón fue ignorada por automovilistas

Más que congestión vehicular, la primera jornada tras el inicio de las obras en calle Magallanes, entre José Menéndez y Avenida Colón, dejó muchos conductores ignorando la señalética y estacionando sus vehículos en zona no permitida. A las 9 horas, se cerró este tramo para comenzar con los trabajos en la calzada y la vereda oriente y de inmediato, la locomoción colectiva fue desviada.

Para facilitar la circulación del transporte público, la seremi del ramo, en conjunto con la Dirección de Tránsito del municipio habían informado el viernes que desde José Menéndez hasta O’Higgins se iba a suprimir el estacionamiento por el costado derecho; lo mismo en O’Higgins y Avenida Colón.

Pero ni las señaléticas dispuestas para informar sobre esta prohibición y los avisos que daban cuenta de que en José Menéndez había dos paraderos provisorios, hicieron que los conductores estacionaran en otro sector. Prácticamente, durante la mañana, los vehículos fueron aparcados en esta zona. Incluso, algunos conductores reclamaron ofuscados a los inspectores encargados de la fiscalización, quienes pusieron advertencias en los vehículos, a la vez que advertían a quienes llegaban, que el estacionamiento no estaba permitido.

Respecto de esta primera jornada, el seremi de Transportes, Marco Mella indicó que “a primera hora se produjo el corte de la calle y estuvimos observando el comportamiento en esas primeras horas, que causó algún impacto vial. Con el transcurso de las horas se observó un mejor comportamiento, y en el transcurso de mañana (hoy) y esta semana vamos a ir haciendo los ajustes correspondientes, ya sea en los semáforos, señaléticas y en las fiscalizaciones que vamos a ir implementando para que se logre que José Menéndez, O’Higgins y Avenida Colón, por el costado derecho, la gente no se estacione y permita la circulación más expedita de los vehículos durante el uso de este by pass”.

Mella advirtió que en la primera jornada no se cursaron multas a los choferes mal estacionados, ya que “partimos de la concepción de avisar a la gente que no se estacionara, nuestro interés no va en las multas sino en dejar expeditas las vías de locomoción colectiva, recordando que el uso de estas vías en calle Magallanes y 21 de Mayo, desde Avenida Independencia hasta la Plaza y posterior a la plaza están habilitadas solamente para locomoción colectiva y eso es lo que nos interesa transmitir a la gente, que estos desvíos están indicados para hacer la construcción y mejora del pavimento”.

El seremi de Transportes recalcó sí, que desde hoy comenzarán a ser más estrictos en las fiscalizaciones para hacer cumplir las nuevas medidas. “Independiente de que no supieran o no se hayan informado, están las señaléticas de no estacionar, por lo que no es necesario comunicar cuando están presentes”.

Respecto de los paraderos, Mella indicó que solamente están habilitados paraderos provisionales en José Menéndez, entre Magallanes y O’Higgins. La autoridad de transportes advirtió también a los conductores a respetar la circulación de la locomoción colectiva y no ocupar 21 de Mayo hasta la plaza y Magallanes y de ahí Magallanes, entre la plaza y José Menéndez. “Mientras duren lo trabajos, al menos las calzadas terminadas en marzo”.