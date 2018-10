Proliferan los hoyos en ruta a Río de los Ciervos y Leñadura

Verdaderas “trampas” para los automovilistas presenta la ruta hacia Río de los Ciervos y Leñadura, debido al desgaste del pavimento, lo que ha traído consigo la proliferación de hoyos, situación que obliga a los conductores a disminuir la velocidad para no dañar sus vehículos y evitar la ocurrencia de un accidente. Es la única vía que conecta la ciudad con el histórico Fuerte Bulnes.

El Ministerio de Obras Públicas invirtió recursos en el pasado, específicamente en 2009 para reparar algunos tramos del pavimento en dicha carretera, sin embargo con el paso del tiempo se han formado nuevos baches, incluso más allá de Río de los Ciervos, a contar del kilómetro 33 al sur, sector Agua Fresca.

Existen distintos estudios que han analizado el desgaste del pavimento, uno de ellos es la investigación realizada por la Universidad Austral de Chile. En este informe se establece que existen distintos tipos de desgaste y fallas en el pavimento, los daños observados a lo largo de la Ruta 9 Sur corresponden a los del tipo de “fisuras y grietas reflejadas”.

Específicamente, el daño al pavimento es causado por los cambios de temperatura y de humedad y según el informe de la Uach, esto no estaría ligado o atribuido a las cargas de tránsito, sin embargo, eso no significaría que la circulación de vehículos con un peso mayor o con carga no ayuden a acrecentar el daño.

No obstante, en el sector de Río de los Ciervos se advierte que la formación de grietas es producto -en algunos casos- de trabajos ejecutados en el pavimento a raíz de la conexión a una red de agua o gas, tras lo cual los parches en las calzadas no reciben el mejor tratamiento.

El seremi de Obras Públicas, Pablo Rendoll, dijo estar conciente de los baches y que esperarán el mejoramiento de las condiciones climáticas para iniciar las faenas de conservación del pavimento dañado.