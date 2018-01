Promueven humanización en atención de salud a través del Sanaclown

La enfermera magallánica, radicada en Valparaíso, Katherine Figueroa, forma parte de un equipo que desarrolla herramientas para beneficio tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud en el Hospital Carlos van Buren.

Cristián Saralegui Ruiz

Con el objetivo de aportar a su región, la enfermera magallánica Katherine Figueroa Sandoval realizará una charla y un taller sobre un proyecto que dirige desde hace cinco años en el hospital Carlos van Buren, de Valparaíso: Sanaclown, iniciativa que el centro médico trabaja hace una década, para mejorar la atención de los pacientes y el trabajo de los profesionales de la salud.

Figueroa obtuvo el año pasado el premio “Jóvenes Líderes de la V Región” en calidad de gestión de emprendimiento en innovación de salud 2017, por lo que su interés es entregar esta experiencia en Magallanes, en la charla “Humanización de la atención en salud, a través de las herramientas del Clown Terapéutico de hospital”, que se realizará el 2 de febrero a las 15,30 horas en el auditorio del Hospital Clínico y que está dirigido principalmente a profesionales de la salud y la educación, en particular a aquellos que trabajan con personas del área de Pediatría y salud mental en atención primaria o secundaria.

Katherine Figueroa expuso que en su charla “voy a comentar sobre la experiencia de los diez años que se lleva trabajando Sanaclown en Valparaíso, en el hospital Carlos van Buren y los efectos positivos que provoca en el restablecimiento de la salud de los pacientes”, indicó la enfermera, que estableció además la diferencia que existe con respecto a otras manifestaciones similares en hospitales.

Más allá de la risa

“Hay muchas agrupaciones de payasos de hospital en Chile, pero no hay un lineamiento claro de qué es. La gente a veces lo hace por buena intención, cree que con una nariz de payaso puede hacer el bien, pero en verdad, puede tener efectos mucho más trascendentales. De acuerdo a la literatura, existen dos tipos de corrientes, la artístico-social y la artístico-psicoterapéutica. Antiguamente nosotros trabajábamos la corriente artístico-social, en donde los payasos van una vez por semana o cada dos semanas, no se enteran mucho de la profundidad de las enfermedades de los pacientes, simplemente van y llevan su propio juego para hacer reír a la gente, a los funcionarios o pacientes, esa es la consigna. y la corriente artístico-psicoterapéutica, que estamos implementando tiene una profundidad un poco mayor, es decir, trabajamos en conjunto con los profesionales de la salud, donde hay una persona que visita un equipo de dos o tres payasos, más una persona de civil, que se encarga de recolectar la información de quiénes son los pacientes, qué patologías tienen, qué aislamientos, cuántos días de hospitalización tienen, si tienen apoyo familiar o no, y de acuerdo a eso, implementamos juegos que sean terapéuticos para el paciente. Es decir, que si un paciente se va a operar al día siguiente que nosotros vamos, haremos juegos para desdramatizar la operación. Si sabemos de un paciente que tiene mucho dolor post operatorio, hacemos juegos psicoterapéuticos para cambiar el foco del dolor”, profundizó Katherine Figueroa.

Es por ello que el trabajo es mucho más amplio que solamente entretener a los pacientes, ya que “tenemos una mística de trabajo entre el payaso de teatro y terapia de juego, el payaso de por sí, ya es absurdo y cómico, entonces ya trae la risa, pero ese no necesariamente es nuestro objetivo, que es la psicoterapia a través del juego. Es resignificar los procesos dolorosos de los pacientes, de los procesos traumáticos de la hospitalización. Tratamos que ese no sea un proceso traumático y que cuando sea adulto no le tenga miedo al hospital o los profesionales de la salud, los ayudamos a que haya un acercamiento entre los profesionales de la salud, porque a veces el paciente le tiene mucho miedo a la bata blanca”.

No sólo a los pacientes

No obstante, este trabajo no se enfoca solamente a los pacientes, sino que también los médicos, paramédicos y enfermeros, necesitan atención emocional. “Yo estuve trabajando en Pediatría, en el Hospital Gustavo Fricke durante el 2014 y 2015, entonces como enfermera me di cuenta de los problemas y del por qué hay una deshumanización del trato con los pacientes; hay una sobrecarga laboral, una excesiva cantidad de tareas, excesiva cantidad de pacientes por enfermera, 30 pacientes por enfermera, lo cual me parece ilógico y no se puede dar un trato individualizado y tranquilo a cada paciente. Además, los profesionales de la salud no tienen factores protectores del autocuidado de la salud mental y emocional. Y trabajar con personas que están en estado de hospitalización tienen mucha necesidad emocional, hay mucha pena dando vuelta, mucha necesidad, falta de afecto. La función de los profesionales de la salud se ve coartada por un sistema que tampoco está funcionando bien”, advirtió Figueroa.

Este año, Sanaclown pretende integrar más a los profesionales de la salud a través de un proyecto relacionado a las pausas saludables, con mejoras del trato y la humanización de la atención en salud. “A través de ellos vamos a ver indicadores durante este año, de cambios de conducta, pero es un trabajo que los profesionales de la salud no pueden hacer por sí solos, necesitan ayuda externa, buen apoyo profesional”, remarcó finalmente Katherine Figueroa, que en Sanaclown trabaja con veinte personas, once de ellos en formación, entre los que se encuentran psicóloga, terapeuta infantil, enfermera, actores, diseñadores gráficos, psicopedagogos y periodistas.