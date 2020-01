Propaganda política, irracionalidad antidemocrática

(Por Arturo M. Castillo).- En medio de lo que se ha denominado “estallido social”, es decir, el movimiento ciudadano que no se expresa a través de los partidos políticos, los cuales apenas alcanzan un 3% de aprobación según encuestas recientes, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) ha decidido dejar fuera de cualquier mecanismo que no sea el que la sociedad civil mendigue a dichos partidos, la posibilidad de tener una voz, en la “franja” de propaganda que la televisión abierta destinará al próximo plebiscito, mismo que no se logró sino gracias a la movilización ciudadana, siendo acogida a contrapelo por el Congreso, mismo que salvo excepciones, se había negado a algún cambio constitucional participativo.

La justificación del título de esta columna esta dada por los siguientes asuntos:

1. No sólo ahora, si no que desde que está en uso el actual sistema de propaganda televisiva, este es un atentado democrático. En efecto, la ciudadanía no tiene cómo votar informadamente -requisito democrático- si un oferente sólo alcanza a decir “buenas noches” y otro puede desarrollar su tema por varios minutos. Es como si usted fuera a comprar algo, y un vendedor sólo le puede decir que tiene lo que busca, y otro puede halarle a destajo sobre las bondades del producto que él le ofrece. Así de simple.

2. El sistema se basa en que quienes han tenido mayor votación, dispondrán de más tiempo para su propaganda. La perversión de ello consiste en que así, habrá un círculo vicioso en que difícilmente una idea o candidato con poca votación podrá revertir algún día ello, por no poder dar a conocer debidamente su propuesta. No se requiere ser muy imaginativo, para entender por qué esto es así: favorece a los que ya se hicieron del poder, e impide la llegada de nuevos actores.

3. El verdadero juego democrático, debería consistir en que los ciudadanos, tengamos acabada información de las propuestas que se nos hacen, en igualdad de condiciones, para poder elegir con verdadero discernimiento. Hoy, elegir entre “Hola” y un discurso, es una afrenta a la democracia.

4. La escasez de tiempo, es una de las justificaciones, pero es una falacia, que esconde el verdadero problema: no hay igualdad de oportunidades para participar de los procesos eleccionarios. El espectro radioélectrico en que funcionan los canales de TV y las radioemisoras, es propiedad del Estado, que lo concesiona, y cobra por ello, y es un costo para las empresas del rubro. Dado que usan un bien público, debería ser parte de los costos de licitación, el que tendrán que destinar obligatoriamente tiempo para el servicio ciudadano de informar en tiempo de elecciones, con un tiempo realmente efectivo para la propaganda en tiempo de elecciones o plebiscitos. Siendo parejo para todos, será un costo definido que podrán evaluar al momento de decidir invertir en este negocio, sin distorsionar la competencia. El Estado podrá asignar además un aporte que es mucho más parejo, que la otra distorsión de aportar a las campañas en función de los votos obtenidos, otro mecanismo ideado para que se perpetúen los de siempre, como cualquiera puede constatar.

El corolario es que, sin perjuicio de que haya otros medios, como redes sociales y demás, disponibles para acción privada o personal, lo que financiamos todos con nuestros impuestos, va siendo hora de que garantice que podamos votar informadamente, cosa que el actual sistema no cumple. O todos dicen simplemente “Hola” o todos nos pueden decir lo que nos ofrecen, cualquier otra cosa, es un vicio antidemocrático intolerable, que perpetúa las ventajas para los de siempre.

Y por supuesto, resulta intolerable que además de lo anotado, el CNTV les entregue a las instituciones más desprestigiadas de la nación, la administración del derecho a votar informados, que por si no se sabe, es un derecho de la ciudadanía, no de gobiernos ni partidos políticos.