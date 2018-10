Propietaria de casa incendiada en parcela presume intencionalidad de su ex pareja y teme por su vida

El pasado viernes un incendio destruyó una vivienda en una parcela del sector de Agua Fresca, a 32 kilómetros al sur de Punta Arenas, del cual aún no se sabe el origen o lo que podría haber motivado el inicio de las llamas, debido a que el inmueble no dispondría de suministro eléctrico y los vecinos del lugar no divisaron persona alguna que hubiese estado merodeando por el sector.

No obstante, una de las propietarias de la casa presume que el siniestro podría haber sido de carácter intencional, manifestando su preocupación tras una serie de episodios que ha vivido en los últimos dos años posterior a terminar una relación sentimental con su ex pareja.

M.M.B., que se desempeña como psicóloga, relató que su dramática vivencia ha ido escalando en el nivel de violencia por parte del padre de su primer hijo, desde su quiebre en junio de 2016 que fue motivado por situaciones que pasaban “bastante sutiles al inicio”, como la manipulación emocional, los celos, o el no querer que saliera sola con su hijo, entre otras.

“Tras un año de llegar a acuerdos verbales, en junio de 2017 fuimos a una mediación ya que él iba al domicilio de mis padres y cada vez era más exigente, no cumplía con los horarios y nos agredía verbalmente. Ante esa situación yo fui al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) y me derivaron al Centro de la Mujer donde me aplicaron la encuesta única para evaluar el nivel de riesgo y como lo que yo relaté eran solamente estas actitudes agresivas, salió un riesgo bajo, y me dijeron que podría ser violencia psicológica pero para hacer una demanda requerían comprobar daños”, explicó

No obstante, la mujer afirma que en dicha mediación su ex conviviente habría concurrido en estado de ebriedad, insultando y amenazando a la agente intermediaria, lo cual fue registrado por ella en su informe, como también por personal de Carabineros.

“Esa tarde él estuvo por más de dos horas zamarreando el portón de mi casa, exigiendo ver a mi hijo. Yo logré salir y fui a Carabineros a interponer una denuncia, pero él también fue y dijo que yo lo había amenazado de muerte, por lo que quedé detenida. Desde ese día comenzó a demostrar un desequilibrio inmenso porque todo empezó a judicializarse y esta mentira que había creado se fue en su contra, ya que aparecieron todas las otras pruebas de la mediadora y de Carabineros”, prosiguió.

Con el pasar del tiempo, la mujer inició otra relación de la cual nació su segundo hijo el 24 de agosto de este año, sin que ella le hubiese contado a su ex pareja hasta que él se enteró tres días después del nacimiento, instancia en que durante la noche la afectada fue víctima de un amago de incendio en el quincho de su vivienda ubicada en el barrio San Miguel.

“Nosotros tenemos cámaras de seguridad, y en los registros se ve que la persona entró, provocó el amago de incendio e inmediatamente se retiró. Saltó el portón del vecino, que fue donde nosotros habíamos vivido cuando éramos pareja. Por eso nos llama la atención el conocimiento que tenía esta persona del lugar y el haber ingresado exclusivamente para generar un incendio, porque un ladrón podría haber robado algo. Una persona que no conoce la casa no tiene tal nivel de determinación”, sospechó M.M.B., quien precisó que lamentablemente los registros captados durante la noche sólo muestran el actuar de una silueta, sin poder identificar algún tipo de característica o vestimenta.

Teme por su vida

En este aspecto, afirmó que los ataques que ha recibido han ido en escalada, presumiendo que el incendio ocurrido el viernes podría tener alguna vinculación con que a su ex pareja lo sancionaran con el régimen de relación con el hijo en común, debido a que no habría cumplido con un programa de la Fundación Esperanza que fue ordenado por el Juzgado de Familia.

“Cada vez que finalizaba una audiencia en el Tribunal de Familia y como a nosotros nos iba bien, significaba que en menos de una semana recibiéramos algún tipo de ‘atentado’. En una oportunidad me reventaron los neumáticos de mi vehículo, en otra fue al de mi hermana, el primer incendio presumo que habrá sido por el nacimiento de mi segunda hija, y el incendio del viernes creo que fue porque se le terminó su régimen de relación directa y regular con nuestro hijo, porque estuvimos participando con un programa de habilidades parentales pero él no quiso acceder a realizar ese trabajo”, aseveró.

Asimismo, aseguró que quiso hacer pública esta situación, reconociendo que “decir que tengo miedo es poco, de verdad siento pánico por cómo se han ido dando los hechos. Yo pedí ayuda cuando esto era sumamente incipiente, de manera temprana y prematura yo puse alarma y solicité ayuda donde debía ser, que era en el Sernameg. Dado que en ese momento me hicieron saber que un camino judicial no era el apropiado, yo tuve que tomar este tema de manera particular, estuve con terapia psiquiátrica, instalé cámaras de seguridad. Si esto ha ido en un crecimiento, lo que yo percibo es que lo siguiente sea que atente contra mí o contra su hijo. En una de las evaluaciones psicológicas que le hicieron él reconocía el consumo de drogas y que ha querido quitarse la vida, y a mí me causa un temor tremendo. ¿Qué pasa si se quiere matar él y al mismo tiempo matar a mi hijo?”.