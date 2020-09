Propietaria de céntricas tiendas de productos naturales denuncia hostigamiento de parte de personal del Servicio de Salud

Uno de los llamados principales en estos tiempos de crisis sanitaria es a una mayor fiscalización. El tema es que no siempre se hace de la misma forma para todos. Es lo que reclama Otilia del Carmen Flores Núñez, propietaria de la tienda de venta de productos naturales “Ñoñita”, en la Galería Terranova de José Nogueira, y de otras tiendas similares del centro de Punta Arenas.

“Esto ya no es fiscalización, es hostigamiento, porque han venido como diez veces. Me dijeron que tenía que reinventarme con productos de primera necesidad, lo hice, y ahora tengo cinco locales cerrados, siete vendedores en sus casas, los arrendadores están cobrando igual. A ellos (Servicio de Salud) esto se les fue de las manos y piensan que nosotros tenemos la culpa, las pocas Pymes que quedamos en pie tenemos que defendernos”, comenzó su descargo.

En su negocio hay diversos elementos de limpieza, como alcohol gel, guantes, mascarillas, papel confort, cloro, jabones, detergentes; los que incorporó por sobre sus habituales productos naturales, para ajustarse a las exigencias sanitarias. “Tengo dos farmacias naturistas cerradas, una en esta galería, donde soy la administradora y vocera. Solamente como soy dueña de este local, lo tengo abierto. La primera cuarentena me fue súper bien, me fiscalizó la Seremi de Salud, me dejaron trabajar; lo mismo Inspección del Trabajo, también. Ahora me dicen que tengo que ampliar el giro, igual lo hice. Yo estoy defendiendo no tan sólo a mí, sino a los pocos comerciantes que quedamos acá. Estamos todos unidos y si es necesario, voy a hacer huelga de hambre”, afirmó.

Otilia Flores planteó esta inquietud en el Servicio de Impuestos Internos, donde le dijeron que era “absurdo y no correspondía que ampliáramos el giro, porque la patente dice: tienda, bazar, venta de productos naturales al por menor. Entonces, ¿por qué me tendrían que cerrar, por qué tanta persecución, por qué tantas fiscalizaciones? O sea, ¿por qué no cierran Pre-Unic, Sodimac, aeropuerto? Las pesqueras traen gente del norte, y a nosotros, que somos los poquitos que quedamos, nos están haciendo pedazos. La señorita que entró ahora como intendenta, es magallánica, y creo que debería defender a su pueblo, a la gente magallánica”.

Mientras esto ocurría en el local de la galería Terranova, al frente, en otro de sus negocios, se producía una nueva fiscalización. “Me siento sumamente mal, porque lo único que dan ganas es de bajar todos los locales, cerrar, e irse, eso están haciendo, como ellos tienen su sueldo en el bolsillo, a diferencia de nosotros que tenemos que vender uno o dos cloros para poder comer y vivir. Nosotros tenemos que abrir sí o sí, pagando patentes, impuestos, gastos comunes”.

Respecto de la frecuencia de las fiscalizaciones, calcula que acuden unas dos y hasta tres veces a la semana. “La primera vez que vinieron, el fiscalizador estaba incluso, sin mascarilla y trató de mala forma a mis vendedoras. Me dijo que tenía que cerrar la galería, los locales. Lo hice. Me dijo que tenía que reinventarme con productos de primera necesidad. Lo hice. Y ahora han venido un montón de veces, me dicen que tengo que cerrar. Incluso, el 19 de septiembre vine a ver si habían llegado las boletas y justamente vinieron a preguntarme por qué estaba abierto. La niña me dijo que había pasado a las 8 de la mañana y yo tenía abierto y yo abro a las 10 de la mañana. Es una persecución, porque a mí nadie me paga mis cosas. El gobierno no me da nada, al contrario, yo pago mis impuestos, patente, ayudo a la región”, finalizó Otilia Flores Núñez.