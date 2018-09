Proponen que trabajadores de empresas de Río Seco constituyan brigada contra incendios

Tuvo que ocurrir una nueva desgracia para que se reavivara una necesidad que los vecinos de Río Seco han manifestado y solicitado por años, sin que ésta prospere o se le dé la importancia que se merece por parte de las autoridades locales.

En la tarde del jueves se registró un voraz incendio en una vivienda ubicada en dicho sector rural, cuyas llamas destruyeron por completo la propiedad, afectando a una habitación de una casa contigua. Según los vecinos, el primer carro de Bomberos llegó pasados los 20 minutos desde que se dio la alerta, mientras que en la institución estimaron un tiempo de respuesta de diez minutos.

En reiteradas oportunidades los residentes de aquel lugar rural han pedido la instalación de un cuartel bomberil, sin que ello se haya concretado. Por estos días se reabrió el debate en torno a esta sentida demanda, considerando que actualmente la ciudad de Punta Arenas se ha expandido progresivamente, creciendo el número de la población y de viviendas tanto en el área norte como sur.

Consultado respecto a esta situación, el comandante del Cuerpo de Bomberos, Eduardo Bahamonde Garay se mostró a favor de impulsar una iniciativa que vaya en pos de mejorar la atención a todos los ciudadanos, enfatizando que “Punta Arenas ha crecido mucho, tanto para el lado norte como hacia el sur. Nuestros tiempos de respuesta, en este caso ayer (el jueves) donde fue el incendio, el primer carro llegó aproximadamente a los diez minutos desde que se activó la alarma. Obviamente que si los tiempos son menores va a ser mejor la respuesta a la emergencia. Siempre se ha proyectado, cuando la ciudad crece, instalar los cuarteles en los puntos estratégicos de la misma”.

No obstante, fue prudente respecto a la petición basal, recalcando que para lograr el objetivo que se pretende, primero los mismos vecinos y residentes del lugar deben reunirse y organizarse, con el propósito de definir bien la idea, saber quiénes pueden integrar una brigada contra incendios, para luego avanzar hasta que la iniciativa se cumpla.

“Nosotros como Bomberos les prestamos todo el apoyo a ellos si es que se organizan una unidad en el sector de Río Seco para formar una brigada, que es como han nacido todas las compañías de Punta Arenas. No tenemos ningún problema en brindarles la ayuda en cuanto a capacitaciones y equipamiento dentro de lo que podamos hacer. Ese tema no está en discusión, pero ahora todo radica en que ellos se tienen que organizar. Una vez que ellos se constituyan como brigada, ahí se comienzan a hacer todas las acciones para que terminen en un cuartel. No es que se reúnan y al año vayan a tener una compañía, pero sí se pueden empezar a organizar y teniendo gente, capacitándose y yendo paso a paso, pueden ir avanzando como ha sido en todos las compañías”

Iniciarán gestiones

El concejal Germán Flores sostuvo una reunión a fines de 2016 con el superintendente de Bomberos de la época, con quien acordaron idear la creación de una brigada contra siniestros, idea que en un principio iba en ascenso pero que con el paso del tiempo y factores como que los voluntarios de Río Seco trabajaban en Punta Arenas y que los tiempos de respuesta eran los mismos a los de las actuales compañías, se fue estancando.

Sin embargo, y tal como se mencionó anteriormente, surgió con la emergencia del jueves la iniciativa de solucionar este problema de una vez por todas, admitiendo el edil que existe disposición para zanjar este asunto mediante una propuesta que cada vez toma más fuerza.

“Hoy el panorama ha cambiado porque ya Río Seco dejó de ser un lugar de pocas casas, sino que ahora se están ampliando demasiado y han llegado bastantes industrias. Perfectamente los mismos trabajadores de las empresas y algunos vecinos del sector pueden formar una brigada contra incendios. Eso lo hemos conversado con los dirigentes, y esperamos que la semana siguiente a Fiestas Patrias podamos reunirnos con ellos y con las autoridades de Bomberos, con el fin de efectuar esas gestiones y avanzar definitivamente en esta iniciativa que siempre ha sido una necesidad, para que más adelante se pueda pensar en una compañía”, puntualizó.