Prorrector de la Umag y carreras en paro: “Lo más probable es que pronto podamos llegar a un acuerdo”

Una situación inusual se vive en la Universidad de Magallanes desde hace aproximadamente un mes. Algunas carreras, con estudiantes descontentos por cómo se están desarrollando las clases a través de plataformas virtuales, decidieron realizar paros, aunque las actividades académicas continúan, lo que amenaza con agudizar el conflicto, que se ha mantenido a través de comunicaciones por correo electrónico y redes sociales.

Ante este escenario, en el que actualmente están sumados estudiantes de todas las carreras, el prorrector de la Umag, José Maripani, situó este problema en “un movimiento a nivel nacional, donde se han generado lo que se denominan ‘paros online’ y ha sido un tema que, dada la pandemia, dificulta el avance de las instituciones de educación superior”.

En cuanto a la situación particular de la casa de estudios regional, “partimos con algunos movimientos de reflexión, que después pasaron a ser de carreras, y finalmente, se ha estado llevando adelante un movimiento a nivel de todas las carreras. Así que en este momento estamos en un proceso de negociación, esperamos que podamos llegar a un acuerdo rápidamente, para satisfacer las demandas que tienen muchos de nuestros estudiantes, y en este contexto, poder continuar con nuestro año académico”, puntualizó.

Para Maripani, el hecho de que este año los estudiantes no hayan podido conformar una directiva de federación que los represente ante las autoridades, dificulta los procesos de negociación, pues “el término de la organización interna de los estudiantes habría que preguntarles a ellos cómo están organizados. Nosotros recibimos y apoyamos a los centros de alumnos que se han elegido y por supuesto, los reconocemos; cuando nos envían petitorios, los conversamos. Estamos en ese proceso, y esperamos, prontamente llegar a un acuerdo”.

Sin embargo, las actividades académicas continúan desarrollándose, pese al paro convocado por los estudiantes. “Nosotros como institución pública, no podemos suspender nuestras actividades, seguimos presentándonos a clases, en algunas clases llegan alumnos, en otras no, y naturalmente, esa es la situación actual. Si un estudiante no quiere entrar, es una decisión de este estamento estudiantil, pero hay otros que quieren sus clases y nosotros, como institución, siempre tenemos que ofrecerle al estudiante que quiera llevar adelante sus clases, el servicio que está requiriendo, que es parte de la obligación de una universidad del Estado”, aseveró el prorrector de la Umag.

Finalmente, José Maripani estima que, como en la universidad están partiendo con el segundo semestre, “todavía es muy pronto para pensar en situaciones de estudiantes que puedan perder sus ramos. Lo más probable es que pronto podamos llegar a un acuerdo y podamos continuar con nuestro año regular y ellos puedan obtener los conocimientos que requiere hoy la región y que, en medio de esta pandemia, también podamos hacer universidad”, concluyó.