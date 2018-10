Proyecto de Centro Antártico Internacional está congelado: no tiene financiamiento

Pese a que el Centro Antártico Internacional (Cai) se ha presentado como uno de los proyectos más emblemáticos del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, con el propósito de posicionar a Chile como país antártico y a Punta Arenas como la puerta de entrada al continente blanco, su futuro es incierto, al menos en los plazos.

Ayer la intendenta María Teresa Castañón Silva ratificó que la iniciativa -a ser emplazada en terrenos de la denominada ‘Punta Arenosa’- no está descartada pero enfrenta la gran traba de no contar con el respaldo financiero para su respectivo avance. “El Centro Antártico está dentro de la estrategia regional, hoy cuesta $60 mil millones. Nosotros -el prospecto- lo vamos a llevar a Santiago, para ver si se pueden conseguir dineros sectoriales, en convenio con el FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional), pero siendo muy honestos y transparentes como lo hemos sido hasta el día de hoy, ese proyecto hoy no tiene financiamiento porque se llevaría el FNDR de todo un año. Se está conversando para ver cómo logramos reunir los esfuerzos”, remarcó, aludiendo a eventuales acercamientos con Defensa, Cancillería y Obras Públicas -entre otros- para llegar a una solución respecto de este edificio que según su diseño -el final se entrega en diciembre-, involucra unos 15 mil metros cuadrados a emplazar en un terreno de 2,3 hectáreas.

Cabe recordar que, como bien señala el sitio web destinado al proyecto, la tentativa estatal original de conectar estratégicamente a Punta Arenas con la Antártica, involucró un especial llamado a instituciones como el Instituto Antártico Chileno (Inach) y la Universidad de Magallanes (Umag), para su aporte con antecedentes para la formulación de esta iniciativa de inversión. Esto último, actuando la dirección regional de Arquitectura y el Ministerio de Obras Públicas, como Unidad Técnica para el llamado a concurso y el desarrollo de las etapas de diseño y obras civiles, siendo parte mandante el gobierno regional (Gore).