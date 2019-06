Proyecto de fibra óptica es el que más halagos y críticas recibe

Gabriel Vega, presidente regional de RN, destacó el compromiso con políticas de protección a la clase media, generando una red de apoyo para que esas familias no caigan en la vulnerabilidad.

Aunque para algunos sectores la del sábado más que una cuenta fue un mensaje presidencial, hubo algunos anuncios de importancia para regiones y en especial para Magallanes. En materia de conectividad hay dos temas que destacan: el primero el de la ampliación de la carretera austral hasta Magallanes y el segundo el mejoramiento del Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo (en vías de licitación).

El presidente regional de la Udi Fernando Paredes, destacó el hecho de que se mejoren las pensiones. Agregó que hubo una gran señal para la clase media como el proyecto para cambiar los planes de salud por uno universal. “Quizás el gran anuncio en materia de conectividad es por un lado la fibra óptica y el hecho de que el aeropuerto tenga asegurada una ampliación es fundamental para la región en su conjunto”, expresó. Respecto a la regionalización, manifestó que hay una ley mal hecha y valoró el establecimiento de una mesa técnica de trabajo, dijo que era una señal de apoyo a la descentralización.

Por su parte, Gabriel Vega, presidente regional de RN, planteó que la cuenta pública abordó los principales hitos de la agenda de gobierno. “Destacamos el compromiso con políticas de protección a la clase media generando una red de apoyo para que esas familias no caigan en la vulnerabilidad”. Y agregó que como conglomerado vieron con muy buenos ojos que Magallanes estuvo más presente que en otras cuentas públicas presidenciales. Ya dejó de ser el límite del sur y ahora se han hecho importantes anuncios en conectividad con la fibra óptica, aeroportuaria e incluso terrestre.

“Nada nuevo” y omisión del mundo gay

“Como región no hemos sido favorecidos en nada”, indicó la presidenta comunal del Partido Demócrata Cristiano, Gloria Chodil Ivanovich. “Habló del proyecto de fibra óptica, iniciado en el gobierno de Michelle Bachelet, pero no se señala si va a continuar hasta la Antártica. Después, habla del aeropuerto, proyecto que según aprecia Chodil se viene ejecutando hace años por tramos. Carretera Austral: un anuncio que se ha hecho por años “y que seguimos esperando”, afirma. En cuanto a la reforma previsional opina que no mejora en nada la vida de los chilenos ni de los adultos mayores.

Por último, el movimiento social “Iguales” criticó que por segundo año el Presidente dejara fuera las demandas de la diversidad sexual y de género. El Mandatario no se refirió a la entrada en vigencia de la Ley de Identidad de Género -aprobada dentro de su gestión- al proyecto de matrimonio igualitario, a las reformas a la Ley Antidiscriminación y la Ley de Adopción, ni a la creciente ola de violencia que ha sufrido la comunidad en 2019. El presidente ejecutivo de Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, cuestionó esta nueva omisión e instó al gobierno a recordar que los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) son derechos humanos y no pueden ser ignorados.

Goic, Boric, Amar y Karim Bianchi opinan sobre anuncio

presidencial de reducir el número de parlamentarios

Sobre la premisa de que la democracia necesita de un mejor funcionamiento del Congreso Nacional y de que existe un creciente deterioro de la percepción ciudadana respecto del Parlamento, el Jefe de Estado anunció una reforma para modernizar su quehacer, para poner límites a las reelecciones de senadores, diputados y alcaldes y reducir a 120 el número de diputados (actualmente son 155) y a 40 el número de senadores (43).

En cuanto al número de parlamentarios, la senadora DC Carolina Goic dijo que es una discusión a la que está abierta. Valoró que el Presidente se comprometiera con un proyecto de limitar la reelección que presentó cuando era diputada. Esa discusión se aprobó en la Cámara de Diputados y hoy permanece en el Senado, dijo. “Es más que suficiente dos reelecciones en el caso de los diputados y una en el caso de los senadores y además extender esto a otros cargos de elección popular”, expresó.

“Hubo mucha parafernalia con la reducción de parlamentarios pero perdió la oportunidad de respaldar la propuesta que presentamos con Giorgio Jackson hace ya cinco años de rebajar la dieta parlamentaria”, opinó en tanto el diputado Gabriel Boric. Añadió que como Frente Amplio se manifestaron a favor del límite de la reelección ya que estaba en su programa de gobierno, “por lo tanto pueden contar con nuestro apoyo en esta materia sin letra chica: fin a la reelección indefinida independiente del lugar por dónde sea”.

Respecto al anuncio de la rebaja en el número de diputados y senadores, la diputada Sandra Amar apoyó que se estudie la propuesta hecha por su bancada, “no obstante mi voto a favor o en contra de esta medida estará condicionada a que se mantenga el sistema proporcional y que por supuesto no se afecte la representatividad de las regiones”, declaró.

Para el diputado Karim Bianchi “hablar mal del Congreso es muy rentable para cualquiera, porque la institución efectivamente está dañada como muchas otras: la Iglesia, las Fuerzas Armadas, el Poder Ejecutivo. Hacer ese ataque directo al Congreso hace que la atención se centre en este tema y se vaya de lo que realmente le importa a los chilenos”, subrayó.

A su juicio, más allá de la cantidad de parlamentarios, importa ver cómo llegan al Congreso y a quienes representan. Cree que la cantidad actual asegura una representatividad de las minorías, ya que este sistema excluye al mundo independiente. “Yo quiero un Congreso no donde ganen listas, sino donde ganen personas”. En cuanto a la reelección piensa que es resorte de la gente decidir si alguien sigue o no. “Lo importante es abrir los espacios de participación y de nuevos actores en igualdad de condiciones para renovar de manera natural y no tener protegidos del sistema”.