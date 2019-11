Psicólogo advierte las consecuencias de trabajar con ventanas tapizadas

Las movilizaciones en Punta Arenas han gatillado que varios locales comerciales optaran por tapizar sus ventanales para que no sean blanco de antisociales. Para el psicólogo clínico y familiar, Enzo Arias, este proceso puede derivar en un cuadro de frustración o miedo: “Cuando tienes que trabajar sin luz y con miedo a que me pase algo, genera un efecto de frustración”.

Pero el profesional aclaró que hay que separar las cosas, porque mucha gente trabaja de noche y no tiene estos efectos, porque “es su opción laboral, pero cuando esto es artificial y casi como una forma de defensa genera este cuadro de frustración o de miedo en el trabajador”.

Así lo afirma la conserje del edificio El Libertador, en calle Roca, quien ya no tiene vista hacia la calle y no puede ver la luz del día: “Yo dejo la puerta entreabierta para que me llegue luz, o si no estaría todo mi turno como si fuera noche”. La trabajadora, que prefirió resguardar su identidad por seguridad, agregó que “el único momento del día en que veo luz es cuando observo las cámaras de seguridad que están en el exterior”.

Otro ejemplo de trabajadores que laboran “de noche” en sus locales son los del Café Meraki, que, según ellos, ya se lo toman con humor: “A los clientes les decimos que estamos pensando en cambiarnos el nombre a Café Bunker, porque estamos aislados de la calle completamente. Es terrible salir, porque te encandilas, te olvidas que es de día”.

Incluso agregaron que como medida paliativa para que no les afecte estar trabajando sin luz “nos apoyamos entre todos. Gracias a Dios somos varios los que trabajamos acá, así que lo tiramos para la ‘talla’. Incluso hemos pensado en pintar las planchas, dibujar un paisaje para poder ver como si estuviéramos viendo hacia la calle”.

Pero hay que ser claros en señalar que este cuadro de frustración y miedo que explica el psicólogo Arias se genera solamente si no estás habituado a trabajar sin luz de día y con miedo a que pase algo malo, ya que el sentimiento de seguridad puede ser bueno en algunos casos. Así lo comprende el dueño de un minimarket en la Plaza de Armas, quien comentó a La Prensa Austral que “mis vecinos están con sus ventanales descubiertos y en cualquier momento les puede pasar algo, yo prefiero tener tapadas mis ventanas y así me resguardo. No veo la luz del día, pero no voy a tener que lamentar algo peor”.