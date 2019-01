Pueblo kawésqar realiza gestiones para limpiar cementerio ancestral de isla Dawson

El escultor y representante del pueblo kawésqar, Alfonso Cárcamo, se reunió con la intendenta María Teresa Castañón para abordar dos temas: colaboración en las gestiones para poder realizar un operativo de limpieza en el cementerio ancestral de isla Dawson y el proyecto de construcción de una canoa de 6 metros, que se exhibirá en establecimientos educacionales.

Respecto del primer tema, Cárcamo sindica al castor como el principal responsable del deterioro que ha tenido el cementerio. “Lamentablemente ha diezmado mucho el terreno donde está el cementerio. He tocado puertas en muchos lados, en Santiago, Temuco, para ver la posibilidad de que nos dejen ingresar a la isla para poder limpiar el terreno, y poder mitigar el daño que está haciendo el castor, porque está desapareciendo y como pueblos ancestrales estamos acogidos a una ley, que es la 169, pero no hemos tenido respuestas de ninguna parte. Ahora debemos hablar con el seremi de Medio Ambiente a ver si hay celeridad en el proceso”, reconoció.

Eso porque actualmente, “nos están dando dos horas para visitar la isla o trámites, pero en dos horas no puedes limpiar un territorio, tienes tus ritos, tus reuniones con tus familiares y somos el único tronco familiar que hay en isla Dawson y lamentablemente, mi madre no pudo visitar donde nació, no pudo visitar a su madre, y para nosotros fue muy fuerte. Nos están quedando muy poca gente viva allá y queremos de alguna manera, entrar a limpiar el cementerio y hacer un nexo. Tenemos la ayuda de la intendenta que nos ha abierto las puertas con las otras entidades públicas, como el seremi de Medio Ambiente con quien tendremos una reunión, pero lo vimos con Monumentos Nacionales, pero no podemos hacer nada”.

Pero un proyecto que está en vías de concretarse pronto, guarda relación con los 500 años del estrecho de Magallanes, y en el que el pueblo kawésqar quiere entregar su aporte a la comunidad. Al respecto, Alfonso Cárcamo adelantó que “vamos a hacer un tema de preexistencia en movimiento, que consistirá en una canoa navegable de 5-6 metros, que se va a mostrar en los barrios y se va a hablar de la cosmovisión del pueblo kawésqar. Queremos empezar en marzo, para educar a los colegios de la región, porque aún hay mucha confusión respecto de los pueblos originarios, somos unos de los nueve pueblos originarios de Chile y somos súper pocos, 400 no hay más, por eso hay que marcar un precedente”, finalizó el escultor.