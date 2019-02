¿Puede cualquier persona tener acceso a conseguir una bengala en Punta Arenas?

Un voraz incendio destruyó la noche del martes una bodega y dos vehículos en un domicilio del barrio San Miguel. Vecinos del lugar aseguran haber visto que un proyectil de iluminación cayó sobre el tragaluz del inmueble siniestrado, sin que hasta entonces se hayan identificado a los responsables de tal insensato acto.

Un acto temerario cometido -hasta entonces- por desconocidos provocó a una vecina del barrio San Miguel millonarias pérdidas, luego que la noche del pasado martes fuera arrojada una bengala encendida sobre el tragaluz de plástico de una bodega, ocasionando un incendio de proporciones que destruyó dicho inmueble ubicado en calle Almirante Señoret, además de arrasar dos vehículos que tenían un gran valor sentimental para sus propietarios.

Según relató la dueña del garaje siniestrado, quien prefirió resguardar su identidad, “yo estaba dentro de la casa, había cerrado con llave el portón de fierro y me iba a acostar. De repente sentí una explosión, que se remeció todo y en eso siento muchos gritos afuera que me decían que se estaba incendiando la bodega. Ahí yo miré por la ventana y era una bola de fuego”.

Respecto a lo acontecido, la mujer manifestó que hace cuarenta años que reside en dicho sector y nunca antes le había ocurrido un hecho de esta naturaleza, develando que según le comentaron algunos vecinos y testigos, los presuntos responsables implicados en la emergencia habrían salido de un local de expendio de bebidas alcohólicas que se localiza cerca de la vivienda, tras reunirse a mirar un partido de fútbol que se transmitió por televisión aquel día.

En cuanto a las pérdidas, aseguró que el vehículo mayor estaba valorizado en cerca de cuatro millones de pesos, mientras que la camioneta en 600 mil pesos. Sin embargo, y más allá de lo material, la mujer lamentó que con uno de los móviles había realizado dos viajes junto con su marido por la carretera austral, aclarando que “para mí estos vehículos tienen un mayor valor sentimental más que lo que puedan costar”.

“Acá se quemó una motorhome (casa rodante) y una camioneta Toyota del año 81, que mi marido la tenía intacta, estaba pintadita. Yo acá no tuve nada que ver y por la imprudencia de ciertas personas que parece que estaban bebiendo alcohol perdí todo esto. Mi hija encontró varios cartuchos en una multicancha que está en Avenida España. Yo lo que temo es que salga viento y vaya a volar las planchas antes que comencemos a desarmar. No se va a poder recuperar nada y ya no hay nada que hacer”, sostuvo.

Permiso de Carabineros

En este aspecto y tras el hallazgo, la vecina reveló que los cartuchos de dichos proyectiles de iluminación habrían estado vencidos desde el año 2014. Bajo aquel tenor, cabe preguntarse cuál habría sido la procedencia de aquellos elementos, y si también cualquier persona puede tener acceso a comprarlos.

Para comprobar aquello, un equipo de La Prensa Austral consultó los alcances de esa interrogante con personal especializado de la empresa Servicios Marítimos Cacid, que al igual que otros cuatro locales en la ciudad venden este tipo de artefactos que son utilizados únicamente para actividades en la navegación.

El administrador de aquella empresa familiar, Juan Canales, detalló que las bengalas son adquiridas y empleadas únicamente como elementos de supervivencia, siendo parte del equipamiento de las balsas salvavidas de cada embarcación certificada.

“El trámite para poder comprar una bengala tiene que ser vía la autoridad fiscalizadora, que en este caso es Carabineros, y sin ese permiso no se puede vender ningún artículo pirotécnico. La persona que puede comprar aquí debe ser el dueño de una embarcación con la autorización de la institución policial. Yo no le puedo vender a un particular, independiente que él tenga una embarcación, sin el documento autorizado por Carabineros para adquirir cierta cantidad de artículos”, precisó.

Aquel formulario está controlado por la Dirección General de Movilización Nacional, ente que fiscaliza aquellos elementos pirotécnicos que se encuentran normados en la Ley de Control de Armas. Pese a esto, el comerciante afirmó que tras concretarse la venta de los “cohetes con paracaídas” o de las bengalas de mano que ofrece, él desconoce el real uso que los compradores le puedan dar a estos peligrosos artefactos como también es una incógnita si al terminar su vida útil la totalidad de los proyectiles luminosos son devueltos a la autoridad correspondiente.