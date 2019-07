¿Puede un conductor con inhabilidad perpetua recuperar su licencia para volver a manejar? La pregunta surge después de que durante la semana pasada un vecino del barrio 18 de Septiembre interpusiera un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones en contra de la Dirección de Tránsito de la municipalidad, luego de que en 2013 iniciara un proceso para eliminar su historial penal, tras haber sido condenado en 1996 a no volver a conducir de por vida.

La persona se rigió bajo el Decreto Ley Nº409 del Ministerio de Justicia, con la finalidad de borrar de forma definitiva sus anotaciones prontuariales contenidas en su extracto de filiación, debiendo firmar una vez al mes por cinco años en Gendarmería, concluyendo con el requisito a inicios de este año.

No obstante, el 28 de mayo pasado acudió hasta la oficina municipal para intentar obtener por segunda vez -la primera fue en 1972- su licencia de conducir, instancia en la que una funcionaria le expresó, tras revisar “una carpeta bastante antigua”, que no le podían dar un día y una hora para adquirir el documento.

Tras la publicación del caso en La Prensa Austral, el director de Tránsito, Gabriel González precisó a este medio que “a través de la jefa de Licencias de la Dirección establecimos contacto telefónico con él y lo invitamos a que concurriera a las oficinas para buscar una solución”, declarando que “él está facultado para poder hacer toda la tramitación para obtener su licencia de conducir”.

Por otra parte, aseguró que al momento en que el solicitante acudió “pudo haber existido una confusión de nuestras funcionarias”, aclarando también que el denunciante hizo una consulta informal y no inició un trámite. “Si él hubiera iniciado un trámite nosotros habríamos acudido a sacar un certificado de antecedentes actualizado”.

Autorización

de un juez

Al respecto, el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, expresó que una persona sancionada con la inhabilidad perpetua para manejar sí puede optar a recuperar su permiso, pero aquello requiere de un procedimiento especial, es decir, que si al postulante además de tener una sanción corporal como el presidio menor en alguno de los grados, se le impone esta pena accesoria, la recuperación de la licencia requiere un pronunciamiento especial del juez de Garantía, y solamente se puede tramitar una vez que transcurran doce años.

“La persona tiene que solicitar al juez, quien pondera los antecedentes y si estima que no hay un riesgo para la seguridad vial o que la conducta del imputado podría implicar que no se afecte la seguridad del tráfico vial podría permitirle a optar a la renovación de licencia, de manera que el solo hecho de que transcurra el tiempo de cumplimiento de la condena no es habilitante para volver a conducir. Esa sanción perpetua se puede eventualmente someter a una reconsideración, pero la Ley de Tránsito establece que doce años después y requiere un pronunciamiento especial del Tribunal”, explicó.

A la vez, advirtió que el Decreto Ley Nº409, del Ministerio de Justicia, es un trámite administrativo al que las personas pueden optar con el fin de eliminar el registro de alguna sanción penal, considerando que el imputado haya cumplido su condena, lo que no implica que esté habilitado para conducir mientras no exista algún pronunciamiento especial de un juez de Garantía.

Por otra parte aclaró que “no hemos visto procedimientos de este tipo, es decir solicitudes de habilidad para conducir, principalmente por el tiempo que lleva la Reforma Procesal Penal y las sanciones de inhabilidad”.