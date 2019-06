Pugna entre gobierno y municipio por el logo de los 500 años

El alcalde Radonich criticó que en los preparativos de esta conmemoración, no haya “un proyecto,

no hay un puerto, no se ve una coordinación. Por eso parece que no hay nada hecho”

El secretario ejecutivo de la Comisión Regional por los 500 años, José Caldichoury, reconoció que cuando solicitaron al alcalde Claudio Radonich utilizar el logo creado por la municipalidad, desde este organismo no les otorgaron las facilidades y además les negaron la posibilidad de utilizar la página web para canalizar la información.Una pugna sobre la definición del logo común por los 500 años de la primera circunnavegación de la Tierra, tiene enfrentados al gobierno regional y al municipio local.

“Tuvimos que crear un nuevo logo, lo que nos llevó tres sesiones de la comisión en junio de 2018”, admitió. Respecto a los proyectos y su financiamiento, confirmó una vez más que no hay ninguna información desde la Comisión Presidencial, pero que a nivel regional se hará uso de todas las herramientas con las que cuente el gobierno local para poder desarrollar las obras que dejarán un testimonio de este hito mundial.

Al ser consultado el alcalde Radonich si el municipio adheriría a un llamado de nivel central para aunar los esfuerzos bajo una sola voz e imagen, éste respondió que el tema va mucho más allá de un logo.

Requerido por qué no se está trabajando desde un mismo frente para impulsar esta conmemoración, el jefe comunal añadió que el municipio está realizando gestiones hace dos años y las comisiones tanto regional como nacional se formaron con posterioridad.

Sobre las obras propuestas por su municipio para realzar este hito en la ciudad, afirmó que eran principalmente dos: el hermoseamiento del cerro de la Cruz y circuito de miradores, con restauración del empedrado patrimonial, y la construcción de la Arena Deportiva de Punta Arenas, reconociendo que este último se encuentra un poco más atrasado que el primero, el cual ya está en etapa de diseño.

Desde el municipio trascendió que la Comisión Asesora Presidencial sesionará la primera semana de julio en Santiago y que en agosto realizarán a lo menos una de sus reuniones en Punta Arenas.