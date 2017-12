Punta Arenas distinguió a diez Ciudadanos Ilustres en celebración de su aniversario Nº 169

En una fecha que como reconoció el alcalde Claudio Radonich no se recuerda tanto como otras efemérides regionales, Punta Arenas festejó ayer su aniversario Nº 169 con un acto en que se premió a los diez Ciudadanos Ilustres que destacaron en distintos ámbitos. La ceremonia se realizó en el Teatro Municipal “José Bohr” y contó con la actuación del destacado tenor magallánico Tito Beltrán, quien estuvo acompañado por Il Sogno, integrado por el también tenor Roberto Díaz y el barítono William Camus.

Pero la mayor atención la concitaron los premiados, que recibieron el aplauso de los asistentes, y más de alguno se llevó una ovación. El más vitoreado fue el premiado en el área de Salud, el médico Olegario Trujillo Herrera, distinguido por su dedicación profesional y por hacer más digna la vida de los pacientes.

De todas formas, el reconocimiento fue unánime para todos los premiados por el municipio. En Emprendimiento, se destacó la trayectoria de la dueña del Kiosco Roca, Silvia Harambour; en el ámbito gremial, la distinción recayó en el presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Magallanes (Asoducam), Miguel Cárdenas Salazar. Otra ovación se llevó Francisco Pérez San Juan, congratulado en el área de las Comunicaciones.

La dirigenta Luisa Quezada Ampuero fue distinguida por su labor vecinal, mientras que en deporte, se premió al destacado utilero Sixto Mena Marcoleta, conocido como “Zapato” y en Cultura, al profesor y músico Luis Santana Leiva. En tanto, en Educación se resaltó la trayectoria del ex director de la Escuela Padre Alberto Hurtado, Juvenal Henríquez, y finalmente, en el ámbito social, el reconocimiento recayó en el pastor evangélico Adán Raín Haro.

Por último, el premio a Hijo Ilustre, que fue entregado por el alcalde Claudio Radonich, quedó en manos del ex futbolista Enrique “Caco” Cárcamo Bórquez, goleador desde sus tiempos en “La pandilla de mi barrio” y que después marcó goles en Scout y la Selección de Punta Arenas, y llamando la atención de clubes como Cobreloa y Naval de Talcahuano, ofertas que sin embargo rechazó, por su amor a su familia y su tierra puntarenense.

