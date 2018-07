Cuesta creer el dominio y avance del idioma español de una joven proveniente del pueblo sureño Presicce, ubicado en el hermoso país con forma de bota, Italia.

A sus 17 años, Lucia Ciardo está ad portas de retornar a su nación para volver a abrazar a su familia. Estuvo separada de ella durante un año por su intercambio de estudios en el Liceo Juan Bautista Contardi de Punta Arenas. Escucharla hablar no genera ruido en la otra persona: domina muy bien su nueva lengua.

Los primeros miedos de esta alumna, según recuerda, fueron llevarse mal con su nueva familia chilena y no hacer amistades.

“Me encanta vivir acá. No es una ciudad tan grande, tampoco un caos. Es limpia, segura y la gente es muy amable”, reconoce Lucia.

Pero, ¿por qué la puerta de entrada a la Antártica tiene cierto grado de perfección para esta joven? “Porque en la región hay harto que ver. Lo más importante para los chicos que viajan de intercambio es hacer experiencia, actividades y viajar. Aquí hay muchos lugares lindos y es muy seguro. Punta Arenas es la ciudad perfecta para realizar un intercambio de estudios”.

Luise Bachtler tiene 16 años y es proveniente de la localidad de Barbelroth, un pueblo del orden de los 600 habitantes ubicado al sur de Alemania. A esta adolescente no le gusta mucho el frío, pero sí la ciudad que hoy la cobija.

Una de las tantas cosas que le fascinó a Luise de Punta Arenas fue el transporte público. “Me encantaron los colectivos y las micros. No sé por qué, pero me siento tan libre (arriba de ellos). Cuando llegué a Chile no sabía nada de español y la gente siempre me ayudó. Si vas a Sudamérica se nota mucho que las personas son tan amables y cálidas”.

En una oportunidad, su familia recorrió miles de kilómetros de distancia para visitarla. Y aprovechó de viajar para conocer su nuevo país. Arica, Iquique, La Serena, Porvenir, viven hoy en su memoria. Luego de su partida, asegura, lo que más extrañará de Chile será su familia adoptiva y amigos.

Actualmente, el Liceo Juan Bautista Contardi es el único establecimiento municipal de Punta Arenas que cuenta con un sistema de intercambio de estudios para su alumnado.

Cualquier día de la semana Lucia Ciardo reafirma lo que Punta Arenas hace un año le susurró al oído: la amabilidad de su gente. Y, precisamente esto, es lo que más extrañará el día que tenga que emprender vuelo hasta su lejana Italia. Los ojos de esta muchacha sólo reflejan agradecimiento y felicidad.