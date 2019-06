Punta Arenas tiene 50 embajadores para difundir las celebraciones por los 500 años del Estrecho

Como declaró el mismo alcalde Claudio Radonich, la celebración por los 500 años del estrecho de Magallanes, ya está entrando en “tierra derecha”, en argot hípico. Y para dar a conocer las actividades y resaltar la importancia que tuvo este hito en la primera circunnavegación a través del mundo, hay que tener embajadores adecuados y dispuestos a realizar esta labor de difusión.

Es así como el alcalde designó ayer, en una ceremonia en el Centro Cultural, a cincuenta embajadores, tanto personas naturales como representantes de instituciones de diversos ámbitos: social, económico, medios de comunicación, cultural y deportivo, entre otros. Un acto que contó con la música de la orquesta del Teatro Municipal José Bohr, y las palabras del Premio Nacional de Historia, Mateo Martinic.

Los embajadores

La Universidad de Magallanes, Inacap y Santo Tomás fueron las instituciones designadas en el terreno educacional. En cultura, el abanico es amplio: Christian Adema, impulsor del libro “Una travesía memorable”, de Mateo Martinic, además de otras iniciativas ligadas a esta conmemoración; la gestora cultural Caroline Pavez; el poeta y profesor Christian Formoso; Cristina Calderón, como última persona hablante de la lengua yagán; los fotógrafos Luis Bertea y Vicente González Mimica; la orfebre Marcela Alcaíno, el historiador Mateo Martinic, el humorista Miguel Angel Alvarado “Centella”, los escritores Pavel Oyarzún y Oscar Barrientos; el profesor de danza, Oscar Carrión; la escultora Paola Vezzani; la pianista Pilar Delgado; y el dúo de música electrónica Lluvia Acida.

Los destacados deportistas regionales también han llevado el nombre de Punta Arenas a sus respectivas competencias, tanto en Chile como en el extranjero, por lo que les correspondía, igualmente, un espacio destacado como embajadores. El básquetbol cuenta con tres representantes: las promisorias Bárbara Torres y Valentina Ojeda, y la consagrada Tatiana Gómez. En el tenis, aparecen los nombres de Ivania Martinich y Karl Würth Mac-Lean, mientras que en atletismo, fue designada Silvana Camelio. Los entrenadores igual fueron destacados como embajadores: Javier Cárdenas (de la selección nacional de hándbol) y Víctor Escalona (DT de la selección chilena de paddle). Obviamente, el automovilismo tiene a su representante en Diego Aguilar, mientras que en la disciplina popular de la jineteada, se nombró a Carla Rohers.

En cuanto a empresas que han tenido un rol destacado en la sociedad y por eso son embajadoras de Punta Arenas, aparecen las emprendedoras de Puro Viento (Alejandra y Rossanna Venegas), el creador del Museo Nao Victoria, Juan Luis Mattassi; los dueños de Bar Bulnes, Paulo Villegas y Benigno Díaz; además de Cervecería Austral, Artelanas merino, Comapa, Aerovías Dap, la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, Methanex, Alimag, Kiosco Roca, Parque del Estrecho de Magallanes y Enap Magallanes. Asimismo, se nombró al vicepresidente nacional del Cuerpo de Bomberos, Erick Oyarzo y el secretario general del Directorio Nacional Anfach, Jorge Restovic.

Finalmente, los medios de difusión y comunicadores también tendrán un rol importante para esta celebración. Así, se designó a TVN Red Austral, La Prensa Austral, Archi Magallanes, el presidente de Arcatel, Lorenzo Marusic, diario El Pingüino, y los comunicadores, Oscar España y Mladen Maslov.

Proyectando otros

500 años

Respecto de estas designaciones, el alcalde Claudio Radonich declaró que “lo que buscamos, es que estas personas puedan ejercer un rol de llevar este mensaje, de incorporar dentro de sus ámbitos, un discurso que involucre a esta celebración, que aunque no creamos, mucha gente aún no sabe lo que son los 500 años, que para nuestra ciudad es fundamental: es el primer acto de globalización y que tuvo como sede a Punta Arenas y nuestra región”. Es por eso, que además de la celebración, para el alcalde es fundamental la proyección que pueda tener Punta Arenas, “por eso es que este trabajo no es solamente de la municipalidad, sino de distintas personas e instituciones, que proyectan su trabajo para el norte de Chile o el extranjero”, concluyó.