Pyme regional crea protectores faciales para niños

Romina Jaña Díaz, José Luis Díaz Muñoz y Fabián Sánchez Navarro, de Full Todo Color, son unos emprendedores que, debido a la crisis que el Covid-19 está causando en la pequeña y mediana empresa, buscaron una alternativa dentro de su rubro, para hacer que el negocio repunte. Y se les ocurrió la brillante idea de crear máscaras protectoras para niños, pero con figuras de la televisión y los dibujos animados.

Así como otrora los pequeños usaban antifaces, ahora estas protecciones tipo máscara les ofrecen la posibilidad de convertirse en sus personajes favoritos y, mucho más importante, protegerse del temido virus.

“Somos tres personas que trabajamos en diseño, impresión, fotografía, sublimación y estampado y llevamos tres años trabajando. Lo que buscamos era una forma de obtener recursos, y el primer año nos metimos en el mercado, viendo lo que le gusta y necesita la gente; el segundo año fuimos invirtiendo en equiparnos bien y para este tercer año, ya estábamos más establecidos y conocidos, porque hemos trabajado fotografía en eventos deportivos, campeonatos, donde sacamos las fotos y las vendemos en el momento. Hemos tenido la suerte de ir a Argentina, Natales, y hemos conocido a mucha gente”, explicó José Luis Díaz.

En esos encuentros, donde les pedían tazones, llaveros, chapitas, vieron que había un mercado que explotar. Así se fueron ampliando con el diseño personalizado y su equipamiento y habían comenzado a trabajar con establecimientos educacionales y jardines infantiles, haciendo cuadros de recuerdo, ropa deportiva, y con clubes de la región de distintos deportes. “Pero, como en marzo se empezó a complicar todo por el Covid-19, siempre hemos tratado de buscar cosas nuevas y llamativas. Pensando en los niños, se nos ocurrió ver este tema de las máscaras protectoras”.

Como trabajan con termolaminadoras y papel fotográfico, no se les hizo complicado fabricarlas y venderlas a un precio razonable, ofreciéndose en el kiosco de la esquina de Waldo Seguel con Bories.

Son hechas con termolaminado por ambos lados, y se pueden lavar con alcohol.

“Lo que quisimos es que nuestros niños no se sientan amargados ni presionados, que no anden con pena o que sientan que, si bien es cierto esta situación es difícil, ellos no tienen por qué sufrirla. Entonces, empezamos a hacer mascarillas, bandanas, buffs, y mucha gente nos pide en nuestra página de Facebook e Instagram, y buscamos tener cosas nuevas, nuevos personajes, diseños diferentes. Como está difícil la situación para todos, hay que reinventarse y vemos que la gente lo ha tomado de buena manera, porque también les damos recomendaciones y que tomen conciencia”, concluyó José Luis Díaz.

Así que si desea una máscara protectora personalizada para su hijo o hija con personajes animados o de videojuegos, puede comunicarse a los números de whatsapp +56953962150 ó +56992408379 o siguiéndolos en las redes sociales Facebook e Instagram con el nombre “Fulltodocolor”.