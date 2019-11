Pymes magallánicas: ¿Cómo es trabajar sin ver la luz del día?

El descontento social ha impulsado protestas y demandas masivas a lo largo de todo el país. El lado b, la violencia, ha generado que el comercio local se tenga que cubrir con latas en sus ventanas para resguardar sus locales, cambiando la cara de la capital regional.

Casi como un lindo recuerdo queda la imagen prístina de Punta Arenas, calles y parques con una calidad en su infraestructura que era envidiada por cualquier capital regional. Hoy, producto de rayados, calles negras y negocios tapados con latas y maderas, esa imagen de “ciudad limpia” poco a poco va quedando en el olvido.

Bajo esta premisa, distintos locatarios de Pymes magallánicas entregaron su visión de qué ha significado trabajar sin ver la luz del sol por las latas que cubren sus vitrinas. “La gente no entra, porque piensan que estamos cerrados”, afirmó uno de los locatarios que tiene su negocio cerca de Plaza de Armas y que prefirió mantener el anonimato.

Incluso, ese mismo comerciante se apresuró a confirmar que las ventas han bajado más de la mitad.

Marcelo Letelier, dueño del local Chipe Sport, en calle Bories, dijo que “estamos en una disyuntiva tremenda, se viene Navidad y muchos ya invertimos para la fecha y no sabemos que va a pasar. Las ventas han caído muchísimo, porque la gente no está viniendo al centro”.

El dueño de un local de comida, que prácticamente en su local está de noche durante el día, afirmó que esto “le afectará al turismo, porque la ciudad se ve fea”. Incluso, continuó diciendo que “la gente que visita la ciudad entra por Bories y está todo feo, la calle quemada, todo rayado y mi local todo tapado. ¿Tú crees que querrán entrar?. Yo apoyo las demandas, pero es innegable que esto le ha afectado al negocio magallánico”.

Sector gastronómico, caso similar

El lado de la entretención citadina también se ha visto afectado por la baja de clientes. Es el caso del Restaurante Olé Tapas y Copas, ubicado en la Plaza de Armas Muñoz Gamero, quienes sus dueños afirman que “este movimiento social pretende generar cambios que nos beneficiarán a todos y estamos de acuerdo con eso, pero producto de la violencia la gente no viene al centro y nos perjudica”.

Pero rápidamente advirtieron un problema de fondo. La baja en el público afecta a todos los que trabajan detrás en este céntrico local: “Acá hay mucha gente que trabaja y si no vendemos no generamos. Esto perjudica a muchos y esperamos que la gente no permita que muera el negocio magallánico. Además de cuidarlo de los desmanes, hay que apoyarlo para que no muera”.