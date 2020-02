Presidente de Austro Chile: “Que el visitante vea la ciudad toda rayada y tapiada, nos deja a la altura de lo peor”

Eduardo Camelio, mandamás de la Cámara de Turismo en Magallanes, advirtió que el “boca a boca”

del turista ante una ciudad tapiada y rayada disminuirá las próximas visitas a la capital regional.

El estallido social ha generado, entre otras cosas, hechos de violencia y desmanes. Desorden que tuvo un impacto en el comercio de Punta Arenas, ya que las pymes y negocios de la capital regional han optado por tapiar con maderas y latas los grandes ventanales de los distintos locales y edificios de la ciudad.

Atrás quedó la imagen de pulcritud de Punta Arenas, dando paso a una cara extraña, con fachadas rayadas, ventanas de metal y edificios completamente quemados. Ante tal escenario, una de las industrias que ha sido afectada con esta imagen es la turística, ya que los visitantes se sorprenden de ver una ciudad que no es, tal vez, como se la habían contado.

Ante tal contexto, el presidente de la Cámara de Turismo (Austro Chile), Eduardo Camelio, advirtió que “los turistas que vienen y ya están acá, no afecta aparentemente, pero los comentarios que hagan ellos mismos al momento de volver a sus lugares donde residen se vuelven graves, porque en la promoción turística el boca a boca es lejos lo más efectivo”. Camelio explicó esta idea diciendo que “cuando un turista le dice a otro: ‘Estuve en Punta Arenas y es bellísimo’, asegura un viaje siguiente, pero un pasajero que tiene un comentario que no es favorable, afecta. Que el visitante vea la ciudad toda rayada y tapiada, nos deja a la altura de lo peor”.

-¿Ha tenido comentarios de turistas? ¿Qué piensan los visitantes que llegan los viernes en la noche a Punta Arenas?

– “El turista que llega el viernes en la noche ve todo lo que ocurre, es una imagen que queda mal de la ciudad. Yo he tenido reclamos y reembolsos por turistas que no quedan conformes con el servicio, es un efecto perverso que el turista vea todo tapiado y rayado.

Rayar las paredes no tiene ningún efecto en la política nacional. No ayuda en nada al progreso, se ha equivocado el camino hacia la paz social”.

-¿Sería bueno para el turismo que en los días que no pasa nada violento se saquen las tapas de las ventanas?

-“Hay que pensar en el presupuesto, porque ya poner latas y maderas implica un costo, pero no hay presupuesto para poner y sacar las protecciones. Los bancos acá en el centro de la ciudad lo han hecho, pero al final se hace contraproducente hacerlo, porque además que no da la seguridad que te pase algo”.

-¿Hay que acostumbrarse a vivir detrás de una ciudad tapada por latas y maderas?

-“Hay que contarle a la gente que está haciendo esto que no está generando ningún cambio y que se cansen de hacer esto. Yo he optado por destapar los ventanales, pero el costo de reparar o cambiar una ventana rota es muy alto y muchas veces no alcanza para estar cambiando todas las semanas los ventanales. Además, los seguros no te cubren una segunda vez”.