¿Qué hay detrás de un encapuchado?

Pueden existir múltiples razones para que una persona quiera ocultar su cara en una manifestación, no sólo cometer destrozos o desmanes, que ya se encuentra penalizado por la legislación actual. Podría ser el caso de un joven que no quiere que sus padres lo vean protestando o alguien que pudiera temer represalias, ya sea por su condición política, religiosa o de funcionario público. Ello no obsta a que esté ejerciendo un derecho legítimo como es el de reunión y expresión en una sociedad democrática.

Con el sólo hecho de usar un pañuelo para cubrirse la cara podría presumirse que la persona está predispuesta a cometer desórdenes públicos, atentar contra la autoridad o bien protagonizar una agresión contra particulares.

En esa dirección, apuntó la pregunta formulada en nuestro sitio web este sábado: ¿Cree Ud. que es hora que Chile disponga de una ley que sancione a los encapuchados?. En un lapso de 30 horas, se pronunciaron 257 personas, de las cuales un 92% (236) votó por el Sí.

