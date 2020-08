¿Qué pasa con los relevos de los militares magallánicos desplegados en otros puntos del país?, se preguntan familiares

Más de 3 meses fuera de sus hogares, completaron efectivos de la Quinta División de Ejército que desde la Región de Magallanes fueron desplegados a otros puntos del país con la misión de apoyar el control sanitario en esta pandemia.

Fuentes extraoficiales dan cuenta que serían 270 militares que viajaron a comienzos de mayo, inicialmente por un mes, a cumplir tareas en ciudades como Valdivia y en la Región Metropolitana.

Pero, a 100 días de haber salido de la región, no han sido relevados, pese a las presiones que desde Magallanes vienen ejerciendo sus familiares.

“Esta situación ha generado un fuerte desarraigo familiar, que se ha agudizado en medio de esta pandemia”, sostiene desde Punta Arenas la esposa de uno de los funcionarios que por razones obvias prefiere reservar su identidad.

En medio de lo que significa cumplir controles sanitarios en poblaciones conflictivas y en el comercio de Gran Santiago, funcionarios arrastran cuadros de estrés y también han debido lamentar algunos contagios por Covid, pero así con todo no han desmayado en el cumplimiento de su deber. “El riesgo es latente entre la muchedumbre que no respeta el distanciamiento social, donde la protección y resguardo para los militares prácticamente no existe”, complementa uno de los familiares, quien aseguró representar el sentimiento de otras tantas esposas.

Ya el 24 de junio pasado, el saliente ministro de Defensa, Alberto Espina, había reconocido ante una sesión de la Comisión de Defensa del Senado, más de 3 mil contagios por coronavirus entre los integrantes de las Fuerzas Armadas desplegados en distintos puntos del territorio, de una dotación de 32 mil efectivos.

En el caso del Ejército, con la orden de salvaguardar los toques de queda y cuarentenas en el Estado de Catástrofe declarado en marzo pasado, ha sumado refuerzos de todo el país para un mayor control de la pandemia en la Región Metropolitana.

Las patrullas militares tienen la misión de revisar el transporte público, centros comerciales y carreteras donde se han dispuesto cordones sanitarios.

El jueves anterior hubo un amago de traer de regreso a Punta Arenas a un grupo de uniformados del Ejército, pero por una contraorden de un comandante la operación retorno no prosperó, se señaló.

Formación y preparación

Pese a su formación y preparación como soldados de la patria, las familias sostienen que algunos de ellos “no lo han pasado nada de bien”, al tener que dormir en colegios, además que no se respetan los días saliente para su descanso. Exigen mascarillas, pero no entregan las necesarias para cumplir las funciones que se asignan. También hay una nula entrega de alcohol gel, vehículos en malas condiciones (bancas, puerta trasera y toldos).

Quienes han cumplido cuarentena de 15 días ya sea por Covid o por ser considerado un contacto estrecho de un contagiado, han debido estar encerrados, hacinados, sin entrega de mascarillas y prácticamente olvidados del mando.

En los múltiples patrullajes no han tenido acceso a un baño y en los primeros dos meses la comida no fue de las mejores.

Las instalaciones de la Escuela de Suboficiales donde han pernoctado, presentan filtraciones en baños, con termos en mal estado y duchas con hongos en muros y techos, deficiencias que los uniformados han transmitido a sus familiares.

También se hace presente la poca preocupación por el bienestar del personal de franco. No hay un psicólogo en la Escuela de Suboficiales para la atención de los efectivos.

En términos generales, se plantea que un periodo de 90 días sin relevo no es aconsejable debido al estrés y sobrecarga de trabajo que ha conllevado la pandemia.

Se acusa una mala planificación para enfrentar este estado de catástrofe, ya que ante cualquier operación militar debe haber una reserva y relevos para el descanso del personal.

Tampoco han tenido apoyo frente a los problemas personales presentados por el contingente magallánico, menos sus esposas e hijos por parte de su unidad, por parte de la llamada familia militar y redes de apoyo. Menos han visto a las Damas de Gris y señoras del Ejército.

Recién ahora, después de tres meses desplegados, les entregaron mascarillas -bajo firma- .

A lo anterior, se suma el drama que enfrentan algunos funcionarios, con sus esposas embarazadas, y con hijos pequeños, sin otros familiares en la zona.

Mientras tanto las esposas siguen esperando que en el avión Fach que cada semana viaja a Punta Arenas, puedan retornar sus maridos.

La Prensa Austral consultó a la Quinta División de Ejército una versión sobre el regreso del personal militar, desde donde se señaló que esperarán la publicación de la nota periodística para recién emitir un pronunciamiento.

Anoche se conoció que el general Luis Sepúlveda Díaz, jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, debió ser relevado de su cargo, por una situación de colapso que se generó durante los 5 meses que lideró la seguridad en la conflictiva región. Terminó internado en el Hospital Militar.