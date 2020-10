“Quedé perplejo con el cierre del Hogar de Cristo”, dijo el obispo Bernardo Bastres

Uno de los sectores más vulnerables es el de los adultos mayores, sobre todo en Punta Arenas, que registra un alto porcentaje de personas de la tercera y cuarta edad.

Por eso impactó tanto al obispo Bernardo Bastres el anuncio del cierre del Hogar de Cristo de Punta Arenas. Una obra que nació gracias a las gestiones y deseos del obispo emérito Tomás González Morales.

La Iglesia Católica estuvo en los orígenes de este proyecto, por un deseo del prelado de hacerle un regalo al entonces Papa Juan Pablo Segundo cuando visitó Punta Arenas.

“Para eso la comunidad cristiana, gente de buena voluntad, juntó el dinero para comprar la casa y fue el regalo al Papa, como un signo, y en ese momento se pensó que lo mejor era entregarlo al Hogar de Cristo, para que tuvieran una casa en Punta Arenas. Pero como Iglesia no entramos en la Fundación Hogar de Cristo”, recordó Bastres.

“Muchas veces me hicieron ver que la institución de ellos era independiente a la Iglesia. Dependían de Santiago y tenían sus propias directrices y objetivos, y así fue”.

Al principio trató de trabajar con el Hogar de Cristo, por todo lo que se hizo con la gente en situación de calle, pero después le hicieron ver que eran independientes y el anuncio lo sorprendió como a todos.

“El día que se supo esto me llamaron, pero por un tema de educación, porque nunca me habían contactado, para ninguna cosa. Así que quedé perplejo, y me llama la atención que se tome esta decisión en un momento en que nuestros adultos mayores necesitan más ayuda que nunca”.

Razones no válidas

Sobre los argumentos entregados para cerrar la sede de calle Balmaceda Nº745, entre José Nogueira y 21 de Mayo, figura el tema financiero.

Para el obispo “esta es la razón menos válida que pueden dar en estos momentos. Justamente atendemos a los pobres en los momentos que más dificultades económicas tienen porque son los que más sufren”.

En lo personal nunca le preguntaron nada, porque la sede local recibía las directrices de Santiago. Pasó lo mismo con el consejo directivo, “y por eso el abogado Francisco Cárdenas renunció porque los pasaron a llevar a todos. La medida la adoptaron en Santiago y luego dieron la orden de ejecutarla”.

Personas vulnerables

Esto volvió a poner en el tapete un tema que en nuestra región es de primera necesidad: la atención a los adultos mayores. “El Hogar de Cristo no alcanzaba a atender a todos ellos y por eso que las hermanas en la Casa de Acogida de Miraflores tienen un centro diurno. Y nosotros, como Iglesia, estamos trabajando con el Magallanes Fraterno, donde atendemos a unas 70 personas adultas, muchos postrados”.

Entiende el pastor que hay una situación grave y que este anuncio es como un balde de agua fría, “porque uno piensa y dónde los van a ubicar ahora, si han estado ahí es porque no tienen otro lugar. En Punta Arenas carecemos de lugares para adultos mayores. Recordemos que el mismo Hogar de Cristo hace un par de años cerró el hogar de Porvenir. Es un tremendo drama para ellos, además porque son personas silenciosas que no se pueden manifestar”, indicó.