“Queremos ser vistos como personas, no como bichos raros”

Desde el 20 de marzo, la vida nocturna de Punta Arenas permanece apagada. Desde el Casino Dreams hasta los bares, pasando por restaurantes, discotecas, salas de baile, night clubs, entre otros, que especialmente en el centro de la ciudad, movilizan a más de mil personas, como dependientes, garzones, guardias, artistas y disjo-

ckeys. Son quienes más han sufrido desde que se fijó el Estado de Emergencia, producto de la pandemia por Covid-19, y que tiene a la ciudad con toque de queda desde las 22 horas y prohibición de funcionamiento de los locales nocturnos.

Los trabajadores no han tenido ingresos desde entonces, y quienes administran los locales, deben hacer malabares matemáticos para poder cumplir con arriendos y pagos de sueldo.

Es por eso que se unieron para realizar una protesta pacífica, fijada para hoy a las 11 horas, y que saldrá desde Errázuriz con Avenida España, para dirigirse a la intendencia y la municipalidad, con el fin de dejar una carta a las autoridades, para dar cuenta de su urgente situación.

El representante de los trabajadores que se de-sempeñan en locales nocturnos, Juan Garrido, dio cuenta del sentir de la gente del sector. “En vista de que vemos que esta pandemia sigue y que la cuarentena no tuvo los frutos que todos esperamos, nos quedamos cuarenta días encerrados, sin poder salir a ninguna parte, entonces la gente sacó la voz, porque los locales nocturnos están colapsados, ellos viven de la noche, no tienen para pagar arriendo; no queremos hacer una marcha agresiva, con propuestas, sino que queremos hacer un llamado para que la ciudadanía vea que también nosotros somos personas y contribuimos a la región, al Estado y no es posible que este gremio no haya sido tocado en ningún momento”, explicó.

Trato

discriminatorio

Garrido siente que ha habido un trato discriminatorio hacia su sector, pues “hay ayuda del gobierno para las Pymes, para los empresarios, siempre son los mismos y nosotros recogemos las migajas, porque la verdad es que en la noche hay que estar. Entendemos que esto es una pandemia y que estamos todos involucrados en esto, pero tiene que aflorar algo de parte de las autoridades, ver qué se hará con este gremio”.

En ese sentido, puso ejemplos como “gente que está reclamando sus sueldos, pidiendo anticipos, algunas son extranjeras, así que la gobernación y las autoridades deben preocuparse, porque toda esta gente tiene un contrato, una visa para que trabajen en Chile. Tenemos mil personas cesantes”.

En la municipalidad esperan hablar con el alcalde Claudio Radonich para que conozca la situación, pues “así como se han dado plazos para que se paguen los permisos de circulación, nosotros las patentes las alcanzamos a ocupar enero y febrero, pero desde entonces no se están ocupando y en junio se nos vienen las renovaciones de las patentes, donde hay gente que tiene que pagar un millón y medio en patentes; dos millones y medio para pagar arriendos; pago de sueldos, imposiciones, Iva; es grande el drama, porque entre nosotros estamos haciendo campaña de víveres para las personas que están más mal”.

Garrido insiste que no quieren presentar propuestas ni tampoco movilizar a una gran cantidad de personas, por las medidas sanitarias vigentes, pero sí es “sentirnos tocados por nuestras autoridades, nuestros parlamentarios. Vamos a partir no con mucha gente, para que se note que estamos en pie y que queremos volver a abrir nuestros locales, porque para eso pagamos una patente por años, algunas de más de un millón de pesos. Queremos ver qué ayuda nos da el gobierno, así como se da a los empresarios del turismo y hoteles”.

En tanto, el dueño del local Rilán 2, Cristián Andrade Pérez, suscribió a esta idea, añadiendo sí que “queremos que se haga una reapertura paulatina, que nos digan qué normas debemos tener, para que podamos subsistir, pues hay muchas personas que pagamos arriendo, tenemos que pagar las imposiciones. A nosotros nos dejaron volando, porque fuimos los primeros en cerrar y así como vamos, seremos los últimos en abrir. Por ejemplo, las peluquerías están todas abiertas y ahí es peor, porque tienen contacto directo (con las personas), y nosotros queremos hacer algo bien, con conciencia; sabemos que no podremos atender la misma cantidad de personas, que no podremos tener la misma cantidad de personas trabajando adentro, pero que nos den la posibilidad. Todo hay que pagar, y no tenemos ninguna entrada y menos apoyo”.

Así que hoy a las 11 horas, se reunirán artistas, DJ’s, representantes de restaurantes, bares, pubs, night clubs, para hacer sentir su voz ante esta situación que los tiene en un estado económico crítico.