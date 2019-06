Quiebre total entre Chile Vamos y el intendente José Fernández

Los presidentes regionales de los cuatro partidos de gobierno, Udi, Renovación Nacional, Evópoli y el Pri, decidieron marginarse del Comité Político, hasta que el intendente José Fernández no cambie su forma de trabajar con la coalición oficialista.

Ayer le hicieron llegar una carta a la primera autoridad de gobierno, firmada por los presidentes de cada partido: Fernando Paredes, Gabriel Vega, Christian Muñoz y César Cifuentes.

En la misiva, a la que tuvo acceso La Prensa Austral, expresan su preocupación “por la poca o nula eficiencia de las reuniones de gabinete político, que se realizan los días lunes de cada semana”.

El argumento es que a más de un año de gobierno, “no se observa ningún resultado concreto desde el punto de vista político, que se haya consensuado con quienes suscribimos la presente carta”.

Los dirigentes rechazan la forma en que los partidos políticos de Chile Vamos están siendo considerados por el gobierno regional.

“Hemos sido insistentes en las reuniones de gabinete político en la consecución de un proyecto político que trascienda, y nos hemos puesto a disposición para el logro de tal objetivo, pero nos encontramos en un escenario donde en la mayoría de los temas relevantes no se considera la participación de Chile Vamos”.

Abordan también las dificultades que se generan al interior de cada partido de la coalición cuando no se cumplen acuerdos tomados en los comités políticos, “como por ejemplo la participación del Pri en cargos de gobierno, la solicitud de no generar más cambios en puestos de confianza y el perjuicio recibido por dirigentes fundamentales del conglomerado, quienes han sido objeto de despidos en nuestro gobierno, hecho difícil de explicar y entender”.

No considerados en última cuenta

Otra de las críticas apunta a la falta de consideración, poniendo como ejemplo la última cuenta pública del intendente, a la que no fueron invitados.

En consideración a los hechos expuestos, además de la no consideración de militantes de este conglomerado en la administración pública, es que le solicitan al intendente, “un compromiso oficial y un cambio de modalidad de trabajo con los presidentes de los partidos de Chile Vamos, “informando que mientras ello no suceda no estaremos disponibles para participar en reuniones periódicas del comité político en la intendencia regional”.

Exigen un compromiso de Fernández en varias materias, como en los despidos que afecten a militantes del sector, los que deben ser informados al presidente de la colectividad que corresponda.

“Que el gobierno regional termine con los vetos a militantes de Chile Vamos, quienes están en condiciones de asumir funciones de gobierno”.

Antes de los comités políticos quieren que se les informe la contingencia política a analizar, para poder entregar propuestas concretas.

Apuntan a hacer “una evaluación política de cada cartera del gobierno regional, incluyendo las gobernaciones provinciales, seremis y cores, con la finalidad de identificar las debilidades y potencialidades de las autoridades de nuestro sector”.

Finalmente solicitan “aclarar los criterios que se tendrían en cuenta en nombramientos, definiendo la participación de los partidos políticos en estos espacios”.

La carta cierra una semana complicada para el oficialismo, sobre todo luego de las aseveraciones de la RN Gloria Vilicic en contra del alcalde Claudio Radonich y, posteriormente, el exabrupto del gobernador provincial de la misma colectividad, Homero Villegas, que en la ceremonia de aniversario del Comando Conjunto Austral se despachó una frase que llegó a poner en jaque las buenas relaciones con Argentina.

Sobre esto último, el mismo intendente José Fernández reconoció públicamente que el Presidente de la República se molestó mucho por los dichos de Villegas.