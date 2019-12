¿Quién regula el cometido de los tesoreros, cuando éstos desaparecen con la plata del curso?

Senador Bianchi y jefe de Educación de la Cormupa abordan este escenario Para el parlamentario magallánico, “una persona sin moral robaría con o sin una ley específica de por medio”

“Actos como estos ocasionan un daño profundo a los alumnos pero lamentablemente la solución no pasa por imponer una ley”, señaló el senador Carlos Bianchi, ello a propósito de la apropiación indebida de $4.600.000 por parte de la tesorera de un octavo básico de la Escuela La Milagrosa, hecho que fue denunciado el viernes, por apoderados de dicho curso en el cuartel de la PDI.

Los fondos que habían sido reunidos desde 2015 con el propósito de llevar a cabo una fiesta de gala para los niños, simplemente se esfumaron en manos de la denunciada, dejando al descubierto ‘un caso más’, donde no existen aspectos regulatorios internos ni legislativos.

A juicio del parlamentario, la única instancia de acción es actualmente por la vía penal, una a la que como es sabido, no todos recurren. “Se debe tener muy claro que al cargo de tesorero(a) se llega por una elección en que la responsabilidad de la persona es un factor que se toma en cuenta. Por lo mismo, como se está ante un tema de confianza, en caso de faltar a ésta, ya existen tipologías establecidas a nivel penal que no hacen necesaria la creación de una ley específica. Una persona sin moral robaría con o sin una ley específica de por medio y el punto aquí es que los apoderados hagan uso de las vías legales, lo que no siempre pasa. De todos modos hay cursos que manejan una cuenta bi-personal, que es lo ideal, ya que es improbable que dos personas se coludan para apropiarse del dinero”.

Personalidad jurídica

La conformación de grupos organizados en un curso cualquiera, ya sea para la realización de actividades de paseo, onces, bingos o como en este caso, fiestas de gala, están sujetas a la voluntariedad de los apoderados, de ejercer determinadas responsabilidades, como es la de recaudar dineros.

Por lo general, ante cualesquiera de esas actividades en que hay recursos comprometidos, no existen resguardos. Sólo ‘la buena fe’ es la garante. Es ahí donde el adquirir personalidad jurídica como suelen hacerlo algunos centros de padres, podría constituirse como una chance que dé solución a la problemática planteada.

Sin embargo, esto no es sencillo, ya que las voluntades ‘no siempre están’, como lo señala el jefe de Educación de la Corporación Municipal, Cristián Reveco Soto, para quien independiente de la naturaleza de una entidad educacional -pública o privada-, la personalidad jurídica se transforma en un tedio. “De partida, es un trámite largo y pocos centros de padres perseveran en obtener dicha figura, menos aún para actividades en que priman como requisito la buena voluntad y la confianza. Además, por tratarse de algo extraoficial, no existe obligatoriedad de los establecimientos para regular. Y cuando algunos centros optan por la personalidad jurídica, suele ser con el propósito de postular a proyectos o abrir cuentas bancarias que son compartidas con las personas, pero más allá no hay una normativa fija que permita regular el trabajo que ellas hagan con los montos”.